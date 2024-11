V zadnjem obdobju je vse jasneje, da ima Novak Đoković v življenju tudi druge prioritete. Srbski teniški zvezdnik je že v letu 2024 izpustil kar nekaj velikih turnirjev. Po vsej verjetnosti bo tako nadaljeval tudi v prihodnje. Vemo, da Đoković ni več med najmlajšimi v teniški karavani, in če se želi še naprej kosati z najboljšimi, bo moral zelo skrbno izbirati turnirje. Zelo pomemben dejavnik pri njem pa je tudi njegova družina, s katero si želi preživeti čim več časa.

"Družinsko življenje je zame zelo pomembno. Želim si biti s svojo ženo in otroki in biti del njihovega vsakdana, kar mi že nekaj let ni uspelo," je Beograjčan razlagal že septembra in med drugim priznal, da na nekatere turnirje ne bo več hodil. Očitno je med njimi tudi finalni turnir v Torinu, potem ko je v torek sporočil, da ga tokrat ne bo. "Prvič v karieri nimam nobenih dolgoročnih načrtov. Živim v tem trenutku in videl bom, kaj se bo zgodilo," so zapisali pri tennis365.

Foto: Reuters

Mnogi so ob teh izjavah domnevali, da je športna upokojitev Đokovića blizu, a še zdaleč ni tako. Nole je povedal, da ne ve, kaj bo prineslo prihodnje leto in kakšen bo njegov koledar, a zagotovo ve, da si še vedno želi igrati. Ob tem ne pozabimo, da je letos staknil poškodbo kolena, a se je uspešno vrnil.

"Moram videti, kje sem v svojem življenju, s svojim telesom in vsem skupaj, ampak še vedno imam v načrtu nadaljevati, tako kot v zadnjih letih. Prednost bom dal velikim turnirjem," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak je v tem letu igral na naslednjih turnirjih: United Cup, OP Avstralije, Indian Wells, Monte Carlo, Italian Open, Geneva Open, OP Francije, Wimbledon, Olimpijske igre v Parizu, OP ZDA, Davisov pokal, turnir v Šanghaju in ekshibicijski turnir v Savdski Arabiji.

To so turnirji, na katerih bi Novak Đoković v prihodnji sezoni lahko igral:

Turnir Datum Brisbane International 30. december–5. januar OP Avstralije 13. januar–27. januar Indian Wells Open 3. marec–16. marec Monte Carlo Masters 7. april–13. april Italian Open 5. maj–18. maj French Open 26. maj–8. junij Wimbledon 30. junij–13. julij Cincinnati Open 3. avgust–17. avgust OP ZDA 25. avgust–7. september Davisov pokal kvalifikacije 8. september–14. september Šanghaj Masters 29. september–12. oktober Paris Masters 27. oktober–2. november ATP finalni turnir 10. november–16. november Davisov pokal Datum še ni znan.

Preberite še: