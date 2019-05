Marija Šarapova je razkrila, kaj jo najbolj moti na turneji

Zdi se, da je življenje najboljših teniških igralk in najboljših igralcev na turneji sanjsko, a je vse prej kot takšno. Tako kot v vsakem športu je veliko odpovedovanja, sploh v tenisu je tudi ogromno potovanj. Ravno to pa je tisto, kar Šarpovo, ki je že od svojega 15. leta na turneji, najbolj moti.

"Ena najtežjih stvari so potovanja in urniki. Imaš določen urnik in določene tedne moraš biti na določenem prizorišču. Moraš najti način, da si čim bolj predan in da čim bolje izkoristiš svojo športno kariero," je uvodoma povedala sibirska tigrica, ki je zelo navezana na svojo družino.

V dolgoletni karieri je Šarapova spoznala veliko ljudi. Foto: Gulliver/Getty Images

Prijateljstvo je veliko več kot samo večerja

Veliko igralk je izjavilo, da je Šarapova zaprta vase in da v slačilnici ni ravno zgovorna. Tudi sama je dejala, da v tenisu ne išče prijateljic. "Od začetka svoje kariere sem spoznala zelo veliko različnih ljudi. Nekatere sem spoznala v tenisu, nekatere v drugih športih, nekatere pa v poslovnem svetu, zato ni razloga, da bi imela prijatelje samo zato, da jih imam. Prijateljstvo je veliko več kot iti z nekom na večerjo."

Ko pride v domačo Rusijo, najraje je cmoke ali palačinke. Foto: Gulliver/Getty Images

Nekdanja prva igralka sveta je že zelo kmalu odšla od doma. Čeprav že mnogo let živi v ZDA, je še vedno zelo navezana na rodno Rusijo.

"Odraščala sem v Rusiji in od tam, kjer si odraščal, imaš zelo lepe spomine. V zadnjih letih sem se prilagodila tudi kulturi v ZDA. Veliko sem se naučila in dobila veliko izjemnih prijateljev, a ko se po dolgem potovanju vrnem v Rusijo, jem samo domače jedi. Zagotovo so to cmoki ali palačinke. Zelo zabavno je, kako lahko sprejemam obe kulturi. Vseeno se mi zdi, da se, ko sem doma, počutim zelo rusko," je še povedala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nazadnje je bila na igrišču pred tremi meseci

Šarapova se v zadnjem obdobju ubada s poškodbami. Ena najbolj prepoznavnih športnic na svetu je v letošnji sezoni odigrala le osem dvobojev. Še najbolje se je odrezala na uvodnem turnirju v Šenzenu na Kitajskem, kjer se je prebila do četrtfinala. Svoj zadnji dvoboj je odigrala konec januarja v Sankt Peterburgu.