Romunska igralka razkrila, kaj je Roger Federer ušpičil Mariji Šarapovi

Alexandra Dulgheru, romunska teniška igralka je pred kratkim v enem izmed intervjujev razkrila zanimivo anekdoto, kako se je Roger Federer pošalil na račun organizatorjev in Marije Šarapove, ko je po mikrofonu sporočil, da Rusinja ne more dobiti pomoči fizioterapevta.

Roger Federer s svojimi 37 leti še zdaj navdušuje na teniških igriščih. Švicar je med drugim na teniški turneji znan kot izjemno sproščen in prijazen sogovornik, ki pa se zna kdaj tudi pošaliti na račun drugih. Leta 2011 se je pošalil na račun Marije Šarapove, ene najbolj prepoznavnih športnic na svetu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Vse skupaj se je dogajalo leta 2011 na turnirju v Miamiju, ko sta v četrtfinalu tega prestižnega turnirja igrali Alexandra Dulgheru in Marija Šarapova. Dvoboj, ki je trajal kar tri ure in ga je na koncu po treh nizih dobila visokorasla Rusinja s 3:6, 7:6 (6), 7:6 (5), je bil na sporedu ravno pred dvobojem Rogerja Federerja.

"Igrali sva pred Nadalom in za Federerjem. Nadal je končal dvoboj in na vrsto sva prišli midve. Dan za tem dvobojem je k meni prišel nasprotnik Federerja, ne spominjam se točno, kdo je bil, in mi čestital za dobro igro in mi povedal zgodbo, ki se je med najinim dvobojem dogajala v slačilnici. Federer se je takrat v slačilnici ogreval, igral karte in spremljal najin dvoboj."

Foto: Gulliver/Getty Images

"Jaz sem, Roger!"

V zadnjem nizu je Šarapova naredila krajši premor. Prosila je za zdravniško pomoč oziroma za pomoč fizioterapevta. Poklicala ga je dvakrat ali celo trikrat. "Tega sem bila vajena in poklicala sem trenerja, da sem se lahko pogovarjala. Fizioterapevta nato ni bilo deset minut, kar je bilo že malce nenavadno, saj je do igrišča potreboval le nekaj minut.

V tistem času je Roger mirno igral karte. Ko je Šarapova še enkrat klicala fizioterapevta, je Baselčan v roke vzel mikrofon in dejal: 'Fizioterapevt ni na voljo. Marija ne more dobiti pomoči.' Nastala je panika, mislili smo, da je na drugi strani direktor tekmovanja. Po desetih minutah smo lahko slišali: 'Šalil sem se. Jaz sem, Roger!,'" je v intervjuju za Fanatik povedala romunska igralka.

Vrhunci dvoboja med Alexandro Dulgheru in Marijo Šarapovo

Letos po dolgem času spet na pesku

Eden najboljših teniških igralcev je v letošnji sezoni odigral pet turnirjev, od tega je štirikrat igral v finalu in dvakrat zmagal. Do zdaj je skupno zmagal 101-krat na turnirjih serije ATP. Federer zadnjih nekaj let ni igral na turnirjih na pesku. Za zdaj je potrdil nastop na turnirju v Madridu in na OP Francije.