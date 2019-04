Roger Federer je priznal, da mu brez nje ne bi uspelo

Marsikdo je v nedeljo, ko je Federer igral proti Američani Johnu Isnerju, pričakoval bolj izenačen finale, a je Švicar svoje delo opravil v nekaj več kot eni uri. S tem je osvojil še 28. turnir serije masters in v tem tekmovanju na večni lestvici zaseda tretje mesto.

"Brez nje to ne bi bilo mogoče"

Roger Federer je danes oče štirih otrok in ob njem vseskozi stoji njegova žena Wawrinka, na katero se je spomnil tudi ob zadnji zmagi. "Rad bi se zahvalil svoji ženi, ki zdrži vsa ta potovanja, pakiranja, mi pomaga in me podpira. Brez nje to ne bi bilo mogoče," je takoj po zmagi povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov in se ob tem zahvalil tudi svojim otrokom.

Foto: Gulliver/Getty Images

Baselčan s svojim igranjem že nekaj časa polni teniške tribune in zdi se, da zadnja leta še nekoliko bolj. "Včasih je videti, kot da me ljudje pridejo gledat zato, ker ne vedo, ali me bodo lahko gledali zadnjič. Kot da sem nekakšna živa legenda in bodo svojim otrokom razlagali, da so me videli igrati ... V tem primeru mi je kar nekoliko nerodno, ampak dobil sem takšen občutek in to že velikokrat slišal," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Gulliver/Getty Images

Že nekaj mesecev igra brez protibolečinskih tablet

Federer se je lani, natančneje od junija do oktobra, ubadal s poškodbo roke. V intervjuju za ESPN je razkril, da je trenutno zdrav. "Že nekaj mesecev igram brez protibolečinskih tablet, kar je pri mojih letih zelo pomembno. Kar zadeva moje zdravje, sem zelo zadovoljen, in če bi se lahko tako počutil do konca svojega življenja, bi to takoj podpisal. Mislim, da psihološko nimam nobenih težav. Na turneji se odlično počutim, s treningi nimam nobenih težav, fotografiram se, dajem avtograme, intervjuje. Vse te stvari so zame nekaj povsem običajnega. Vedno se lahko motiviram za trening ali dvoboj, tako da s tem nimam težav. Veliko težje bi bilo, če se ne bi dobro počutil, če bi se dolgočasil ali če bi bil nesrečen zaradi svojih rezultatov," je še povedal Federer.