"Že leta 2015 je Bill Gates dejal, da bomo imeli epidemijo, nato pandemijo in da naša naslednja grožnja ni jedrska vojna, temveč virus," je dejal Safin, ki ne skriva, da se že nekaj let navdušuje nad ezoteriko.

"Bill Gates ni ugibal, ampak je točno vedel, kaj nas čaka. Samo poglejte okoli sebe, povsod panika in strah. Točno to so želeli," je dodal, na vprašanje, kdo stoji za vsem skupaj pa je odgovoril: "Na svetu so veliko bolj vplivni ljudje, kot so Donald Trump, Vladimir Putin ali Angela Merkel. Sploh jih ne poznamo, toda oni so tisti, ki vlečejo vse niti."

"Ne govorim nič novega. Vse to lahko preberete na internetu. Začelo se je s 5G tehnologijo, nadaljevalo pa se bo tako, da bo vsak od nas dobil nanočip," je dodal Safin.

Štiridesetletni Marat Safin je številka ena svetovnega tenisa postal 20. novembra 2000. V športni karieri je osvojil dva grand slama - US Open 2000 in OP Avstralije 2005, petnajst turnirjev ATP in dva Davisova pokala. Upokojil se je 2009. S 193 centimetri je najvišji igralec, ki je prišel na vrh teniške lestvice, tam pa je bila tudi njegova šest let mlajša sestra Dinara Safina.

