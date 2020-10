Mačko poimenoval po Rafi, danes pa igra proti Špancu

Na OP Francije se začenjajo še bolj zanimivi dvoboji. Rafael Nadal bo igral proti šele 20-letnemu Američanu Sebastianu Kordi. Zanimivo je, da ima Korda doma mačka Rafo, ki ga je poimenoval ravno po Rafaelu Nadalu.

"Med odraščanjem sem svojemu mačku dal ime po Rafi. To vam dovolj pove o tem, kako ga občudujem. On je moj največji idol in eden izmed razlogov, zakaj danes igram tenis," je pred dvobojem povedal Korda.

Here’s Sebastian Korda with his cat, which is named after his next opponent, Rafael Nadal. #RG20 pic.twitter.com/0Uz8YPUgRU