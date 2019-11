Đoković začel z zanesljivo zmago

V Londonu se je začel finalni turnir serije ATP, na katerem sodeluje osem najboljših igralcev sveta. Na uvodnem obračunu je Novak Đoković s 6:2 in 6:1 odpravil Mattea Berrettinija in zlahka vknjižil prvo zmago. Zvečer bo na delu Roger Federer.

Kot prva sta v londonski areni O2 nastopila Novak Đoković in Matteo Berrettini, ki se je prvič prebil na ta turnir. Italijanski igralec je za srbskega teniškega zvezdnika popolna neznanka, saj do zdaj še nista odigrala medsebojnega dvoboja. Srb na premiernem dvoboju z Italijanom ni imel nobenih težav, odpravil ga je z 2:0 v nizih, prepustil mu je le tri igre.

V dvoboju Rogerja Federerja proti Avstrijcu je statistika na strani drugega. Foto: Gulliver/Getty Images

Presenetljivo je, na čigavi strani je statistika

V večernem terminu se bosta pomerila Roger Federer in Dominic Thiem. Zanimiva je medsebojna statistika, ki je na strani Avstrijca. Ta je Švicarja premagal štirikrat, medtem ko je moral Thiem pred Federerjem položiti lopar le dvakrat. Nazadnje sta igrala letos na turnirju serije masters v Madridu, ko je bil po treh nizih boljši Thiem. Ta je letos Baselčana premagal tudi na trdi podlagi – v finalu Indian Wellsa.

Roger Federer je postal najstarejši igralec (38 let, op. p.), ki se je uvrstil na finalni turnir. Izkušeni 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ima na finalnem turnirju že šest zmag, deset finalov in 15 polfinalov. Letos je to zanj že 17. nastop na tem prestižnem turnirju in lovi svojo letošnjo peto lovoriko in skupno že 104.

"Seveda bi bilo lepo, a nisem edini, ki ima upanje in sanje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je pred začetkom turnirja povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

Nedelja, 10. 11.



Novak Đoković (Srb) : Matteo Berrettini (Ita) 6:2, 6:1.

21.00 Roger Federer - Dominc Thiem