Le kaj so takrat mislili organizatorji: Dokler ne bo kdo umrl ...

Skok v športno preteklost

Najboljši teniški igralci se bodo prihodnji teden merili na teniškem turnirju v sončnem Melbournu, kjer bo potekalo OP Avstralije. To je turnir, kjer jo organizatorjem velikokrat zagode vročina. Bilo je kar nekaj primerov, ko so igralci in pobiralci žog omedlevali. Leta 2014 je bilo na meji humanega, a organizatorji so vztrajali in vztrajali.

Leta 2014 so se temperature v času turnirja dvignile čez 43 stopinj Celzija. Prve dni tistega leta je bilo praktično nevzdržno. Drugi dan turnirja je bila temperatura 42,2 stopinje Celzija, tretji dan se je povzpela do 41,5 stopinje, četrti dan do 43,3 stopinje, peti dan pa se je živo srebro povzpelo na 43,9 stopinje Celzija. Organizatorji turnirja so za štiri ure prekinili le četrti in peti dan. Ogorčeni niso bili samo igralci, ampak tudi športni komentatorji, ki so prenašali dvoboje.

Skoraj tisoč gledalcev je zaradi vročine potrebovalo pomoč

Pravila igralcem niso bila naklonjena, saj so dvoboj prekinili šele po končanem nizu. Takrat sta najkrajšo potegnili Marija Šarapova in Karin Knapp. Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena sta potrebovali skoraj dve uri, da sta končali zadnji, tretji niz. Odigrali sta osemnajst iger. Samo tretji dan OP Avstralije je 970 gledalcev zaradi vročine potrebovalo pomoč. Ekstremne temperature so visok davek terjale tudi pri igralcih in osebju. V prvem krogu turnirja so morali igralci predati rekordnih devet dvobojev.

"Že sredi prvega niza sem bil omotičen, potem sem videl Snoopyja in si mislil: 'O, Snoopy, to je malce čudno.'" Foto: Guliver/Getty Images

Ko je videl Snoopyja, je vedel, da nekaj ni v redu

Še najbolj je izstopala zgodba Franka Dancevica, ki se je med dvobojem dobesedno zgrudil. Danes 33-letni Kanadčan je takrat razlagal, da je začel med dvobojem halucinirati, saj je na igrišču videl Snoopyja, lik iz risanke. "Dokler ne bo kdo umrl, bodo nadaljevali dvoboje v tej vročini."

"Že sredi prvega niza sem bil omotičen, potem sem videl Snoopyja in si mislil: 'O, Snoopy, to je malce čudno.' Mislim, da je to nečloveško. To ni pošteno do nobenega. Do igralcev, navijačev in samega športa. V svojem življenju sem odigral že veliko dvobojev, ki so trajali pet nizov. Zdaj sem imel že po pol ure težave z vročino. To ni normalno," je povedal Dancevic, ki je dvoboj vendarle odigral do konca, a ga je izgubil po treh nizih.

Caroline Wozniacki ni mogla verjeti svojim očem. Foto: Guliver/Getty Images

Zelo zanimivo izkušnjo je imela nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki, ki se ji je stopila plastenka. "Plastenko sem postavila na igrišče in ta se je začela topiti. Takrat sem ugotovila, da je res vroče. Počutila sem se, kot da bi igrala v savni."

Kot da bi igral v pečici

Visokorasli Američan John Isner je tistega leta predal dvoboj zaradi poškodbe gležnja, a kljub temu povedal, da so bile temperature na igrišču nevzdržne. Bilo je kot v pečici – kot da bi odprl pečico, ko je krompir že pečen. Tako je bilo."

Viktorija Azarenka, ki je leta 2014 branila zmago na OP Avstralije, je svojo izkušnjo opisala na podoben način. "Bilo je precej vroče. Počutila sem se, kot da bi plesala na vroči ponvi. Mislim, da si nihče ne želi biti na takšni vročini."

Srbska igralka si je opekla hrbet "Ni pomembno, kako dober igralec ste, včasih se vaše telo ne mora spopasti s tako visokimi temperaturami." Foto: Guliver/Getty Images

Precej pikrih na račun organizatorjev je povedala tudi Jelena Janković, nekdanja številka ena ženskega tenisa. Ta si je v dvoboju z Japonko Misaki Doi na svojem stolu opekla hrbet in bila ena tistih, ki so bili prepričani, da bi morali dvoboje prekiniti.

"Že zaradi igralcev bi morali pri določeni temperaturi prekiniti dvoboje. Ni pomembno, kako dober igralec ste, včasih se vaše telo ne mora spopasti s tako visokimi temperaturami. Ni lahko in pri takšnih temperaturah ne morete uživati pri igranju tenisa."

Na udaru niso bili samo igralci, ampak tudi pobiralci žog. Pri dvoboju med Milošem Raonićem in Danielom Gimenom Traverjem so morali pomagati enemu izmed pobiralcev žog.

Dokaz, da je bilo tiste dni zares vroče, je fotografija, ki prikazuje, da se je na igrišču speklo jajce.

Naslednje leto so spremenili pravilo

Pritožbe igralcev so naslednje leto uslišali odgovorni. Organizatorji OP Avstralije so določilo novo pravilo. Ko bo temperatura presegla 40 stopinj Celzija, bo sodnik lahko prekinil dvoboj. "Ne bo se igralo, če bo temperatura presegla 40 stopinj Celzija in če bo WGBT (indeks temperature, vlažnosti zraka, hitrosti vetra ... ) dosegel vrednost 32. Zadnjo besedo bo imel sodnik," je leta 2015 povedal direktor turnirja Craig Tiley, ki se je potem pohvalil, da imajo že tri igrišča s streho.

Pomagati so morali tudi pobiralcu žog. Foto: Guliver/Getty Images

Kakšne bodo letos temperature na OP Avstralije?

Na letošnjem turnirju igralci ne bodo imeli težav z visokimi temperaturami. Trenutne napovedi kažejo, da se v uvodnih dneh turnirja ne bo dvignila čez 30 stopinj Celzija. Pravzaprav bodo temperature idealne za igranje tenisa.