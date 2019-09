Lahko Italijan preseneti Nadala?

Teniški turnir OP ZDA se počasi bliža koncu. V petek oziroma v noči na soboto bosta na sporedu polfinalna dvoboja med moškimi. Prva se bosta pomerila Daniil Medvedev in Grigor Dimitrov, za njima pa še Rafael Nadal in Matteo Berrettini.

Daniil Medvedev in Grigor Dimitrov bosta na OP ZDA prvič igrala v polfinalu tega prestižnega turnirja. Medvedev ima za seboj izjemno poletje. Na zadnjih treh turnirjih se je dvakrat prebil do polfinala, v Cincinnatiju pa je celo zmagal. Prav nasprotno se je v letošnji sezoni dogajalo z Grigorjem Dimitrovom, ki je zaradi slabših iger padel na 78. mesto. V New Yorku je očitno našel pravo formo in je še vedno v igri za zmago. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat, njun izid v zmagah pa je 1:1.

Pravo teniško poslastico si lahko obetamo tudi v drugem obračunu, ko bosta igrala Rafael Nadal in presenečenje letošnjega turnirja Matteo Berrettini. Italijan je namreč šele 24. nosilec turnirja in po 42 letih je prvi italijanski igralec, ki se je uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. To bo dvoboj dveh generacij, v katerem bo velik favorit Španec.