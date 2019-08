Lahko Bosanec preseneti Rogerja Federerja?

Tako Roger Federer kot Novak Đoković sta se brez večjih težav uvrstila skozi drugi krog. Srbskega zvezdnika tokrat čaka Argentinec Juan Ignacio Londero, ki je svojo prvo turnirsko lovoriko dobil letos februarja. Vsekakor je v tem dvoboju velik favorit prvi igralec sveta, ki tudi brani lansko lovoriko.

Đoković se zaveda, da je do zmage še dolga pot in da ni več tako mlad. "Star sem 32 let in je nekoliko drugače kot pred desetimi leti, ampak v sebi se še vedno počutim mladega. Še vedno sem motiviran, da vztrajam," je pred dvobojem povedal Beograjčan.

Zanimiv nasprotnik čaka tudi Rogerja Federerja. To bo Bosanec Damir Džumhur, ki se je na OP ZDA najdlje prebil do 3. kroga. Igralca sta do zdaj dvakrat igrala, oba dvoboja pa je dobil Švicar, ki bo tudi v tem dvoboju velik favorit.