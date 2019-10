Slovenci v Indijo ali Pakistan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška reprezentanca bo naslednje leto v kvalifikacijah za Davisov pokal igrala v Indiji ali Pakistanu, so danes sporočili iz Teniške zveze Slovenije. Slovenci bodo na tej tekmi gostovali, če bodo zmagali, bodo igrali v prvi svetovni skupini, sicer pa v drugi.

Na sedežu krovne zveze ITF so danes opravili žreb kvalifikacij za Davisov pokal. Tekme bodo 6. in 7. marca naslednje leto, Slovenci se bodo pomerili s poražencem obračuna med Pakistanom in Indijo. Slovenski igralci bodo v vsakem primeru gostovali. V primeru zmage bo Slovenija nastopila v prvi svetovni skupini, v primeru poraza pa v drugi. Tekme reprezentanc v svetovnih skupinah bodo septembra 2020.

"Indija ima precej višje uvrščene igralce na lestvici ATP, zato predvidevam, da bomo igrali s Pakistanom. Igrali bomo v gosteh, kar je vedno težko. Dokaz je bil minuli obračun proti Egiptu, kjer so bile res težke razmere. Ne vem, kakšne razmere nas bodo marca čakale v Aziji. Je pa informacija o tekmah v Davisovem pokalu pravočasna, saj si bodo naši najboljši tekmovalci lažje prilagodili urnik turnirjev," je žreb ocenil selektor Miha Mlakar.

Za nastop v svetovni skupini 1 ali 2 se bo borilo 48 reprezentanc. Ti skupini sta zamenjali prejšnjo obliko tekmovanja, ko so reprezentance nastopale v evroafriških skupinah, ameriški in azijsko-oceanijski skupini.

Za naslov najboljše reprezentance na svetu se bo v elitni skupini novembra v Madridu pomerilo 18 ekip.

