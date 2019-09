Slovenski tenisači se iz Kaira vračajo z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene in Blaž Rola sta najprej dobila igro dvojic, nato je Bedene dodal še odločilno zmago nad Safwatom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska teniška reprezentanca je upravičila vlogo favorita in se z dvoboja Davisovega pokala v Kairu vrača z zmago. Do nje je prišla v soboto, ko sta najprej Aljaž Bedene in Blaž Rola dobila igro dvojic, nato pa je prvi slovenski lopar deklasiral še najboljšega Egipčana.