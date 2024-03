Dolgo so se pogajali

Soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida, Koke, je podaljšal pogodbo s slovitim nogometnim klubom do leta 2025. Pri tem ima možnost podaljševati sodelovanje po vsaki naslednji sezoni, je poročal Football Espana.

Atletico in 32-letni vezist sta se dolgo pogajala o podaljšanju sodelovanja, zdaj pa sta dosegla dogovor, ki so ga potrdili tudi v klubu. Kot je poročal časnik Marca, je Koke pristal na 60-odstotno znižanje plače. Letno je doslej dobival osem milijonov evrov, po novi pogodbi pa bo prejemal dobre tri milijone.

Koke se je Atleticu pridružil pri šestih letih leta 1992 in bil odtlej pri njem. Leta 2021 je z njim osvojil tudi naslov državnega prvaka. Da pa se Kokejeva kariera nagiba proti koncu, pa je potrdila tudi poteza kluba, ki je v zvezno vrsto pripeljal 19-letnega Belgijca Arthurja Vermeerena in z njim podpisal pogodbo do leta 2030.

"Imel sem veliko priložnosti, da zapustim klub, ampak ga nisem želel. Kako naj grem v najboljšem času, ko najbolj uživam? Čeprav moraš biti tu tudi v slabih trenutkih, pa hkrati veš, kako uživati v dobrih. Velika čast je biti kapetan Atletica v tem lepem obdobju," je dejal Koke in dodal, da sta obe strani dosegli dober dogovor, "po katerem lahko ostanem v klubu praktično do upokojitve". "Atleti so moje življenje," je zaključil.

