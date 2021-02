Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v tretjem krogu OP Avstralije, ko je igral proti Američanu Taylorju Fritzu, dobil poškodbo trebušnega predela. Kazalo je že, da bo moral dvoboj predati, nato pa je v petem nizu dramatičnega dvoboja vstal kot feniks iz pepela in na koncu zmagal. Beograjčan je po končanem dvoboju dejal, da je vprašanje, ali se bo sploh vrnil na igrišče. No, danes je Nole oddaljen le še za en dvoboj od devete lovorike na OP Avstralije.

Kmalu po tistem dvoboju so se začela pojavljati ugibanja, in ni jih bilo malo, da je Novak Đoković hlinil poškodbo, saj je bil prvi igralec sveta iz dvoboja v dvoboj videti bolje, danes pa se zdi, da je poškodba na nek način že pozabljena.

Foto: Guliverimage

Đoković: Kmalu boste vse videli

Po četrtkovem polfinalnem dvoboju so ga tuji novinarji spraševali, za kakšno vrste poškodbo gre, a ni želel odgovoriti. Je pa srbskim novinarjem razkril, da je ves dan posvetil okrevanju. "Snemam dokumentarni film in vse boste do konca leta videli na ekranih. To vam lahko že povem," je uvodoma razkril eden najboljših teniških igralcev vseh časov. "V zadnjem obdobju in zadnjih mesecih sem posnel veliko stvari in vse to boste lahko videli," je dodal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nole bo v nedeljo igral v velikem finalu Melbourna, njegov nasprotnik pa bo boljši iz dvoboja Daniil Medvedjev - Stefanos Cicipas.