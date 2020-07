Kdo naj bi bil dejansko kriv za eno večjih športnih afer? #video

Dan, ko je leta 2016 Marija Šarapova razkrila, da je padla na dopinškem testu ...

"Vemo, kaj se je potem zgodilo"

Po besedah Šarapove je bil glavni krivec njen takratni manager Max Eisbund. "Ko je v ekipi več ljudi, ima vsak svojo nalogo. Sodelovala sem z zdravnikom, svojemu managerju pa sem rekla, naj preveri, katera so prepovedana zdravila. To je bilo konec leta 2015 in takrat je imel osebne težave."

"Ni pogledal. Vemo, kaj se je potem zgodilo. Bila je huda napaka. Mednarodna teniška zveza (ITF) me je obtožila, da sem prikrivala jemanje meldonija, ampak v resnici tega nisem nikoli počela. Bilo je hudo in počutila sem se ranljivo. Vedno sem se bila pripravljena boriti se za svojo pravico," je v uvodu povedala Šarapova, ki je še dodala, da si je oddahnila, ko ji je Mednarodno športno razsodišče v Lozani zmanjšalo kazen (z dveh let na 15 mesecev op. p.) in s tem pritrdilo, da jemanja zdravil ni prikrivala.

Oče ji Še danes se zelo dobro spominja, ko je od ITF dobila elektronsko pismo. Foto: Gulliver/Getty Images

Sibirska tigrica, kot so Šarapovo tudi imenovali, je v svoji karieri osvojila pet turnirjev za grand slam in bila tudi najboljša igralka na svetu. Danes je 33-letna Rusinja priznala, da je bila dopinška afera ena najtežjih preizkušenj v njeni športni karieri. Še danes se zelo dobro spominja, ko je od ITF dobila elektronsko pismo.

"Po navadi pošljejo običajna sporočila. To je bilo posebno. Pisalo je o dopingu, kjer so omenil meldonij. V slovar sem šla iskat to snov, saj je nisem poznala. Kmalu sem vse razumela in vedela sem, zakaj gre. Kot mlado dekle sem to jemala zaradi svojega zdravja. Oče je zdravnika poiskal v Rusiji, toda ta ni imel izkušenj s športniki," so njene besede zapisali na tennisworldu.

"V Rusiji so mi dali to zdravilo, kjer ga lahko jemljemo brez recepta. Od leta 2006 do 2015 nikoli nisem imela težav. Januarja leta 2016 sem dobila sporočilo, da je meldonij prepovedan. Bila sem zelo razočarana, ko so ostale zveze obvestile svoje športnike, medtem ko mene ni opozoril nihče."

Prevzela je vso odgovornost in po pozitivnem testu stopila pred medije. Foto: Reuters

Prevzela je odgovornost in stopila pred medije

Šarapova je prevzela odgovornost, stopila pred medije in razkrila svojo napako, ki je pretresla športni svet. Bila pa je tudi na velikem udaru kritik. Do nje so bili kritične tudi nekatere igralke in igralci. "Po tiskovni konferenci sem se želela umakniti od vsega. Odločila sem se, da vsa družbena omrežja izbrišem s telefona. Morala sem se zaščititi."

"Spominjam se, da mi je mama govorila, da ne bo nič narobe, če ne bom mogla več igrati tenisa. V tistem trenutku sem se počutila zelo majhno. Nekaj tednov je mama spala pri meni in mi bila v oporo," je še povedala Šarapova.

V zadnjem obdobju njene športne kariere je imela kar nekaj težav s poškodbami. Foto: Gulliver/Getty Images

Nikoli več ni bila ista igralka

Marija Šarapova je zaradi pozitivnega tenisa dobila 15 mesecev prepovedi igranja na turnirjih. Dejstvo je, da po tistem ni bila nikoli več ista igralka. Od leta 2017 pa do začetka letošnjega leta je osvojila le en turnir serije WTA. V zadnjem obdobju njene kariere so jo pestile poškodbe, zato se je konec februarja odločila, da lopar postavi v kot.

Marija Šarapova se je zelo dobro znašla v poslovnih vodah. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri projektih s srcem in dušo

Šarapova, ki je bila dolgo časa najbolje plačana športnica, se je dobro znašla tudi v poslovnih vodah. Že v času športne kariere je svoj denar vložila v kar nekaj projektov. Med drugim je pred leti ustanovila znamko sladkarij Sugerpova. Številni športniki so večinoma samo vlagatelji, sama pa pri projektih sodeluje s srcem in dušo.

Pri znamki Sugerpova je namreč izvršna direktorica. V tem času je opravila izjemno delo, ki bi ga rada v prihodnje še nadgradila. "Znamko sladkarij vodim že šest ali sedem let. V tem sem vsak dan in dnevno sprejemam odločitve," je pred časom v pogovoru s kanadskim poslovnežem Kevinom O’Learyjem razkrila Šarapova. Med drugim je povedala, da je kljub težkim časom (koronavirus, op. p.) prodaja njenih sladkarij še vedno na zelo zavidljivi ravni.