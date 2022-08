Poslavlja se Slovenka, ki je pisala zgodovino svetovnega tenisa

V Portorožu bo med 11. in 18. septembrom teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož. V ospredju bodo nastopi najboljših slovenskih igralk, ob tem pa bosta uradno končala kariero Katarina Srebotnik in Blaž Kavčič. "Napočil je čas, da po 24 letih profesionalne kariere zaključim svojo teniško pot," 41-letna Velenjčanka vabi vse, ki se ji želijo pridružiti na uradnem zaključku kariere, 17. septembra v mesto rož.

Prihodnji mesec bo v Portorožu zelo čustveno. Od tekmovalnega tenisa se ne bo uradno poslovil le dolgoletni reprezentant Blaž Kavčič, ampak se je za takšen korak odločila tudi Katarina Srebotnik. Velenjčanka, ki je pisala zgodovino slovenskega in svetovnega tenisa, je zelo navezana na turnir v Portorožu. Na njem je dvakrat nastopila v finalu (2005 in 2010) ter navduševala občinstvo.

V zgodovini slovenskega tenisa je bila na svetovni jakostni lestvici višje od Katarine Srebotnik uvrščena le legendarna Mima Jaušovec. Foto: Vid Ponikvar

"Napočil je čas, da po 24 letih profesionalne kariere zaključim svojo teniško pot. Na njej je bilo res veliko izjemnih in nepozabnih trenutkov, ki bodo za vedno ostali z mano. Vabim vas, da se mi pridružite v Portorožu v soboto, 17. septembra 2022, na mojem uradnem zaključku," sporoča 41-letna Velenjčanka s stalnim prebivališčem v Dubaju, ki je v tenisu pustila močan pečat.

Lani je prišla v Guinnessovo knjigo rekordov

Srebotnikova je edina teniška igralka na svetu, ki je osvojila svoj debitantski turnir WTA v vseh treh mogočih konkurencah posamezno, dvojice in mešane dvojice. Foto: Vid Ponikvar V svoji profesionalni karieri, ki je trajala kar 24 let, je med posameznicami osvojila štiri turnirje WTA in se na lestvici WTA povzpela na 20. mesto, še večje uspehe pa je dosegala v igri dvojic. Pred 11 leti se je po zmagi v Wimbledonu, ko je združila moči s Čehinjo Kveto Peschke, povzpela na prvo mesto na lestvici WTA v dvojicah. V paru je osvojila kar 39 turnirskih lovorik, na turnirjih grand slam pa je bila najboljša kar šestkrat. Petkrat v konkurenci mešanih dvojic, leta 2011 pa še na sveti angleški travi v konkurenci ženskih dvojic.

Lani jo je Teniška zveza Slovenije (TZS) na posebni slovesnosti v Portorožu pospremila v Guinnessovo knjigo rekordov. To čast si je prislužila zaradi posebnih dosežkov, saj je edina igralka na svetu (moški ali ženska), ki je osvojila svoj debitantski turnir WTA v vseh treh mogočih konkurencah posamezno, dvojice in mešane dvojice.

V kategoriji posameznic je premagala številne nekdanje najboljše igralke na svetu. Premagala je Španko Arantxo Sanchez Vicario, Američanko Lindsay Davenport, Belgijko Kim Clijsters, Francozinjo Amelie Mauresmo, Rusinjo Dinaro Safino, Danko Caroline Wozniacki, na OP Francije leta 2008 pa tudi slovito Američanko Sereno Williams.

V bogati karieri je na teniških igriščih premagovala številne zvezdnice. Foto: Vid Ponikvar

Prireditelji portoroškega turnirja sporočajo, da priprave na največji teniški dogodek v Sloveniji potekajo nemoteno, obe poslovilni tekmi pa bosta dogodku dali posebno težo. V času turnirja bo sicer na peščenih igriščih TC Portorož potekal tudi dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Estonijo.

Želijo turnir, ki bi dal slovenskemu tenisu močan veter v jadra

Gregor Krušič je imel v zadnjih mesecih številne sestanke na ITF, tudi s predsednikom organizacije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na Tenis Sloveniji ne skrivajo želje, da bi na turnirju v Portorožu v prvi vrsti dali priložnost slovenskim igralkam.

"Povabila organizatorja bo podelil selektor. Strategija strokovnega sveta gre v smeri pomoči mladim slovenskim igralkam. Tenis Slovenija že dlje časa dvakrat tedensko organizira skupne treninge za obe reprezentanci. Na teh treningih bo selektor določil igralke, ki bodo dobile povabilo organizatorja. Moram pa poudariti, da v zadnjih dneh dobivamo številne ponudbe za prihod kakovostnih igralk. To je seveda povezano s financami. Morda bi to lahko tudi izkoristili, vendar jim odgovorimo, da nas to ne zanima, ker delamo turnir za slovenske igralke. Želimo si namreč, da pridejo čim dlje. Takšen turnir lahko da slovenskemu tenisu močan veter v jadra. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodnem področju. Sam sem imel v zadnjih mesecih številne sestanke na ITF, tudi s predsednikom organizacije. Naš tenis je vse bolj cenjen, kar se vidi tudi v tem, da imamo letos kar 11 turnirjev serije WTA. Vse to je posledica dobre organizacije lanskega turnirja v Portorožu. Zdaj želimo ta odnos nadgrajevati," dober mesec dni pred začetkom turnirja sporoča direktor turnirja in TS Gregor Krušič, ki danes praznuje 44. rojstni dan.