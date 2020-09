Kanadčanka že končala sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadska teniška igralka Bianca Andreescu je danes sporočila, da je zaradi zdravstvenih težav končala letošnjo sezono. Lanska zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in trenutno sedma igralka na lestvici WTA si je oktobra lani na turnirju v Shenzhenu poškodovala koleno.

Zavoljo zdravstvenih težav in epidemije novega koronavirusa se je 20-letna Kanadčanka odpovedala že nastopu na letošnjem turnirju v Flushing Meadowsu, manjkala bo tudi na bližnjem odprtem prvenstvu Francije v Parizu.

"Letos sem morala sprejeti že nekaj težkih odločitev, zadnja pa je odpoved turnirja na peščeni podlagi v Parizu. Do konca leta ne bom nastopila, osredotočila se bom na svoje zdravje in se posvetila pripravam za novo sezono," je dejala prva kanadska zmagovalka teniškega turnirja za grand slam.

Nastopu na turnirju v francoski prestolnici, ki bo med 27. septembrom do 11. oktobrom, sta se odpovedali tudi prva dama svetovnega tenisa, Avstralka Ashleigh Barty, in letošnja zmagovalka turnirja v New Yorku, Japonka Naomi Osaka.

