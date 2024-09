Kanada boljša od Argentine, oslabljeni Nemci gladko čez Slovake

Kanadski teniški igralci so z zmago proti Argentini z 2:1 na prvi tekmi skupine D svetovne skupine Davisovega pokala na turnirju v Manchestru začeli obrambo lanskega naslova. Že pred tem je Nemčija v kitajskem Zhuhaiju v skupini C premagala Slovaško s 3:0.

Kanada je po posamičnih dvobojih povedla z nedosegljivimi 2:0, najprej je Denis Shapovalov premagal Francisca Cerundola s 7:5 in 6:3, nato pa Felix Auger-Aliassime dvakrat s 6:3 Sebastiana Baeza.

V igri dvojic sta nato argentinska igralca Maximo Gonzalez in Anders Molteni z 2:6, 6:3 in 6:2 premagala Vaška Pospišila in Shapovalova ter tako znižala končni izid na 2:1.

Na turnirju v Manchestru sodelujeta tudi reprezentanci Velike Britanije in Finske, najboljši dve reprezentanci pa se bosta uvrstili v finale, ki je na sporedu od 19. do 24. novembra v Malagi.

Nemčija na tekmi skupine C v Zhuhaiju premagala Slovaško s 3:0. Maximilian Marterer je premagal Lukaša Kleina s 6:4, 7:5, nato je bil Yannick Hanfmann boljši od Jožefa Kovalika s 3:6, 6:3 in 7:6 (3).

Finalista odprtega prvenstva ZDA Tim Pütz in Kevin Krawietz pa sta v igri dvojic tri dni po porazu v New Yorku premagala Kleina in Igorja Zelenaya s 7:5, 6:3. V tej skupini sta tudi ZDA in Čile.

V skupini A v Bologni igrajo Italija, Nizozemska, Belgija in Brazilija, v skupini B v Valencii pa Španija, Avstralija, Češka in Francija. Po torkovih posamičnih dvobojih sta Nizozemska in Belgija v Bologni poravnani na 1:1, v Valencii pa je izid tekme Francija in Avstralija prav tako 1:1.

