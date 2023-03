Kaj se dogaja za zaprtimi vrati? Takega sovraštva še ni občutila.

Vojna med Rusijo in Ukrajino je močno zarezala tudi v vrhunski šport. Med drugim v tenis, saj je Belorusinja Arina Sabalenka razkrila, da je na turnirjih serije WTA precej pestro in da toliko sovraštva v slačilnici v svoji karieri še ni občutila.

Arina Sabalenka je v letošnji sezoni v izjemni formi. Foto: Reuters

Lani je Rusija po navedbah ruskega predsednika Vladimirja Putina začela "posebno vojaško operacijo", ki pa jo podpira tudi Belorusija. Posledica te vojne so tudi različne omejitve ruskih in beloruskih športnikov, saj v številnih športih ne smejo tekmovati. Pri tenisu so omejitve nekoliko manjše. Ruski in beloruski igralke in igralci lahko na turnirjih igrajo pod nevtralno zastavo, ne sme se predvajati njihovih himen.

Ne more razumeti tega, da jo toliko ljudi brez razloga sovraži

Čeprav je navzven videti, da je vse v najlepšem redu, se za zaprtimi vrati slačilnice dogaja marsikaj. Sabalenka je povedala, da je precej napeto in da je bilo zanjo zelo težko, ker v slačilnici še nikoli ni občutila toliko sovraštva.

"Ko izgubite tekmo, se na Instagramu oglasi veliko sovražnikov, ampak tega, kar se zdaj dogaja v slačilnici, še nisem doživela. Zelo težko sem razumela to, da me toliko ljudi brez razloga resnično sovraži. Sploh glede na to, da nisem ničesar storila."

Na turnirju v Indian Wellsu je dvoboj z Belorusinjo odpovedala Ukrajinka Lesja Curenko. Foto: Guliverimage

Po dogodku v Indian Wellsu so se napetosti še stopnjevale

Napetosti so se dodatno povečale, ko je na turnirju WTA v Indian Wellsu ukrajinska teniška igralka Lesja Curenko odpovedala dvoboj s Sabalenko. Curenkova je razkrila, da je imela napad panike in da je bila šokirana nad nekaterimi besedami izvršnega direktorja WTA Steva Simona. Veliko pa so imeli čez Sabalenko povedati tudi člani ekip nekaterih igralk.

Imela je nekaj čudnih pogovorov. Foto: Guliverimage

"Bilo je težko, ampak gre na bolje," je priznala zmagovalka letošnjega OP Avstralije. "Imela sem nekaj ne ravno prepirov, ampak čudnih pogovorov. Ne z dekleti, ampak s člani njihovih ekip," je razkrila Belorusinja, ki je med drugim priznala, da se večina igralk med seboj ignorira.

"Res sem se slabo počutila. Kot da sem jim kaj naredila. Še vedno z nekaterimi ukrajinskimi igralkami nismo v dobrih odnosih. Spoznala sem, da nisem kriva in da jim nisem naredila nič slabega. Skoraj prepričana sem, da tudi preostali ruski in beloruski športniki Ukrajincem niso naredili nič slabega."

"Še vedno se pogovarjam z nekaterimi Ukrajinci, določena dekleta pa so zelo nastrojena proti nam. Teh se izogibam." Foto: Guliverimage

Deklet, ki so nastrojena proti njej, se izogiba

"Spoznala sem, da moram vsa čustva preprosto ignorirati in se osredotočiti nase ter razumeti, da nisem naredila nič slabega. Prav tako ne morem nadzorovati čustev drugih. Zdi se, kot da se vsi ignorirajo. Pravzaprav ne vsi. Še vedno se pogovarjam z nekaterimi Ukrajinci, določena dekleta pa so zelo nastrojena proti nam. Teh se izogibam," je še povedala trenutno druga igralka sveta.

Arina Sabalenka ima sicer za seboj zelo dobro sezono. Na 19 dvobojih je izgubila le dvakrat. 24-letna teniška igralka je v prvem krogu turnirja v Miamiju, kjer je postavljena kot druga nosilka, prosta.

