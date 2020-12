Kaj se dogaja? Federer je z izjavo vse osupnil.

Roger Federer je na podelitvi nagrad povedal, da je njegov nastop na OP Avstralije pod velikim vprašajem, ob tem pa celo ni izključil možnosti, da je odigral že svojega zadnjega. Devetintridesetletni športnik je s temi besedami šokiral svoje navijače po vsem svetu, a je ta verjetnost zelo majhna, vprašanje je, kako resne so bile njegove besede.

Federer: "It's a race against time for the Australian Open, we will see (...) I'm curious to see whether it will start on Feb 8. Of course it would help if I had a bit more time." #SportsAwards pic.twitter.com/qBFbBD0oqQ — Svenja Mastroberardino (@svenja_mastro) December 13, 2020

Še danes ni pripravljen na igranje

Roger Federer uradnega dvoboja ni odigral vse od polfinala OP Avstralije, se pravi od januarja. Federer že vse od takrat okreva, potem ko je moral iti na celo na dve operaciji kolena. Zdaj upa, da bo v letu 2021 znova stopil na igrišče, vendar je ob tem namignil, da do OP Avstralije še ne bi bil pripravljen.

"Upal sem, da bi bil do oktobra že 100-odstoten, ampak do danes še nisem. Težko bo do OP Avstralije. Bomo videli, kako bo šlo v prihodnjih mesecih. V zadnjem času sem se veliko ukvarjal s fizično pripravo, bomo videli, kako bo šel tenis," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in priznal, da bo, če bodo turnir v Melbournu res zamaknili za tri tedne, to zagotovo pomagalo.

Njegovi glavni cilji bodo Wimbledon, OP ZDA in olimpijske igre v Tokiu. Foto: Gulliver/Getty Images

"Zapleteno bo za OP Avstralije. Ne želim narediti naslednjega koraka, dokler ne bom pripravljen. Ti trije tedni bi mi lahko pomagali. Zanima me, ali se bo res začelo 8. februarja. Seveda bi mi pomagalo, če bi imel nekaj več časa," je povedal Baselčan, ki bo avgusta praznoval 40 let. Dodal je še, da bodo njegovi glavni cilji v tem letu Wimbledon, OP ZDA in olimpijske igre v Tokiu, kjer si še kako želi posamično zlato olimpijsko medaljo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na koncu vse osupnil s svojo izjavo

Federer je v nedeljo skupaj z nekdanjo alpsko smučarko Vreni Schnider postal najboljši švicarski športnik v zadnjih 70 letih. Roger je z izjavo svoje navijače deloma osupnil, saj je namignil, da bi lahko celo obstajala možnost, da je odigral svoj zadnji dvoboj.

"Upam, da me boste prihodnje leto še kaj videli. A če bi bilo to vse, bi bil to zame na tej podelitvi neverjeten konec," je še povedal Federer in na družbenih omrežjih poskrbel za kar nekaj skrbi svojih oboževalcev.

Not sure, how serious he was. But @rogerfederer ends with the words: "I hope there is still something to see from me next year. But if that was it, that would have been an incredible ending for me at these Sports Awards." Personally, I am sure he'll do everything to be @wimbledon — Simon Graf (@SimonGraf1) December 13, 2020

Roger Federer receiving the award as best athlete of last 70 years, has also hinted there is the option he could not be back on court:



“I hope to be back on 2021, but if won’t be possible then finishing with this award will be fantastic” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 13, 2020