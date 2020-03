Kaj je Novak Đoković v resnici mislil s svojo izjavo? #video

Dvoumen odgovor Novaka

Po turnirski zmagi v Dubaju so ga na igrišču vprašali, kakšni so njegovi načrti za preostali del sezone. Odgovor Novaka, ki je v Dubaju osvojil svojo 79. turnirsko lovoriko, je bil malce nenavaden in dvoumen. "Eden od ciljev je, da sem neporažen vso sezono. Šalim se, pravzaprav se ne šalim," je na igrišču dejal prvi igralec sveta.

Zgodba se je nadaljevala pozneje na novinarski konferenci, ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali si res želi brezhibno sezono. "Ne, seveda ne. Seveda poskušam ceniti to, kar mi trenutno uspeva. Mislim, da je to eden najuspešnejših začetkov v moji karieri. Na igrišču se odlično počutim in igram odličen tenis na trdi podlagi. To je podlaga, na kateri se najbolje počutim in na kateri imam največje uspehe," je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je sanjsko začel letošnjo sezono. Foto: Reuters

Srb je sezono začel z zmago na ATP Cupu, ko je s Srbijo zmagal na novem ekipnem tekmovanju. Svoj niz je nadaljeval na OP Avstralije in zdaj še z zmago v Dubaju. Skupno ima že 21 zaporednih zmag, v letošnji sezoni pa jih je zbral 18.

"Vesel sem, da lahko igram tako dobro. Zmagal sem na kar nekaj zaporednih dvobojih in to bi rad nadaljeval. Prezgodaj je še govoriti o tem, kako dolgo bo trajalo, in delati računice. Nočem razmišljati o tem. Poskušam se osredotočiti na to, kaj moram narediti, da bom lahko na vsakem dvoboju igral čim boljše," je razlagal 32-letni Beograjčan, ki je bil v Dubaju že zelo blizu porazu.

Novak Đoković se zaveda, da ga bodo poskušali ustaviti. Foto: Reuters

Zaveda se, da ga bodo poskušali na vsak način ustaviti

V polfinalu je igral proti Gaelu Monfilsu. Francoz je imel že tri zaključne žogice za zmago, a se je Đokoviću uspelo izvleči. Najbolje je zaigral, ko je bilo to najbolj potrebno. V finalu je nato v dveh nizih premagal Stefanosa Cicipasa.

"Sezona se je začela na najboljši mogoč način. Zavedam se, da na prihodnjih dvobojih večina mojih nasprotnikov nima kaj izgubiti. Poskušali bodo zaustaviti moj niz, po drugi strani pa sem z vsako zmago bolj samozavesten in sproščen."

Motivacijo najde v majhnih stvareh Motivacije mu ne bo zmanjkalo. Foto: Reuters

Novaku je že sedmič v karieri uspelo zmagati na vsaj 20 dvobojih zapored. Njegov rekord zaporednih zmag je iz leta 2011, ko je nanizal neverjetnih 41 zaporednih zmag. Ko mu gre tako dobro, je motivacija še toliko večja.

"Če sem iskren, motivacije nikoli ne zmanjka. Vsaj meni ne. Motivacijo najdem v majhnih stvareh in podrobnostih. Zame je največja motivacija to, da rastem kot igralec in kot oseba. Tenis mi dopušča, da se razvijam osebnostno in profesionalno, za kar sem hvaležen," je še za ATP povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.