Đoković preko Tsitsipasa do naslova v Dubaju

Đoković tako ostaja neporažen v 2020. Odigral je osemnajst dvobojev in prišel do drugega turnirja letos po odprtem prvenstvu Avstralije in skupno tretjega, saj je pred Melbournom s Srbijo slavil v pokalu ATP. To je hkrati njegovo peto slavje v Dubaju po 2009, 2010, 2011 in 2013.

Tsitsipas na drugi strani je drugič zapored igral v finalu tega turnirja in tako kot lani proti Švicarju Rogerju Federerju ostal praznih rok.