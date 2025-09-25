Nekdanji selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw močno nasprotuje razširitvi svetovnega prvenstva 2030 na 64 izbranih vrst. "To se mi zdi povsem pretirano," je za televizijsko postajo Nitro, ki ga je povzela nemška tiskovna agencija dpa, dejal Löw, selektor elfa na zmagovitem mundialu v Braziliji 2014.

"Zdravje in kakovost nogometašev morata biti vedno na prvem mestu. Tovrstna ideja je zelo kritična," je v zvezi s tem dejal 65-letni Löw.

Idejo o širitvi svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc zagovarja južnoameriška nogometna zveza Conmebol. Svetovno prvenstvo čez pet let bo na sporedu v kar šestih državah, gostile ga bodo Argentina, Paragvaj, Urugvaj, Španija, Portugalska in Maroko.

Že prihodnje leto bo mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi z 32 povečan na 48 izbranih vrst. "Že 48 reprezentanc pomeni določeno izgubo kakovosti. Upam, da mi manj kakovostne reprezentance tega ne bodo zamerile, a na svetovnih ali evropskih prvenstvih gledalci želijo videti tekme na najvišji ravni."

V primeru, da bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) razširila format tekmovanja na 64 reprezentanc, potem bi bilo v času vsaj šesttedenskega tekmovanja na sporedu kar 128 tekem, kar pa je po mnenju Löwa povsem nesmiselno.

