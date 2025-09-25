Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
9.46

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
svetovno nogometno prvenstvo nogomet Joachim Löw

Četrtek, 25. 9. 2025, 9.46

24 minut

Nasprotovanje

Joachim Löw ostro nasprotuje razširitvi SP na 64 reprezentanc

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Joachim Löw | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekdanji selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw močno nasprotuje razširitvi svetovnega prvenstva 2030 na 64 izbranih vrst. "To se mi zdi povsem pretirano," je za televizijsko postajo Nitro, ki ga je povzela nemška tiskovna agencija dpa, dejal Löw, selektor elfa na zmagovitem mundialu v Braziliji 2014.

"Zdravje in kakovost nogometašev morata biti vedno na prvem mestu. Tovrstna ideja je zelo kritična," je v zvezi s tem dejal 65-letni Löw.

Idejo o širitvi svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc zagovarja južnoameriška nogometna zveza Conmebol. Svetovno prvenstvo čez pet let bo na sporedu v kar šestih državah, gostile ga bodo Argentina, Paragvaj, Urugvaj, Španija, Portugalska in Maroko.

Že prihodnje leto bo mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi z 32 povečan na 48 izbranih vrst. "Že 48 reprezentanc pomeni določeno izgubo kakovosti. Upam, da mi manj kakovostne reprezentance tega ne bodo zamerile, a na svetovnih ali evropskih prvenstvih gledalci želijo videti tekme na najvišji ravni."

V primeru, da bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) razširila format tekmovanja na 64 reprezentanc, potem bi bilo v času vsaj šesttedenskega tekmovanja na sporedu kar 128 tekem, kar pa je po mnenju Löwa povsem nesmiselno.

Preberite še:

Lothar Matthaus THUMB
Trendi Nemški as spet opozarja nase: na podelitev zlate žoge prispel z 38 let mlajšo izbranko
Ralf Rangnick
Sportal Avstrijski nogometni selektor znova v bolnišnici
Paolo Scaroni
Sportal San Siro bo končan do leta 2031
svetovno nogometno prvenstvo nogomet Joachim Löw
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.