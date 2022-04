Je tenis dobil novega Federerja, Nadala, Đokovića?

Tisti, ki tenis spremljajo podrobneje, Carlosa Alcaraza poznajo že nekaj časa, a 18-letnik je v nedeljo naredil nov, velik korak v svoji karieri, potem ko je v Miamiju osvojil svoj prvi turnir serije masters. Postal je sploh prvi Španec, ki je dobil ta turnir, ob tem pa je postal tudi najmlajši zmagovalec.

Vedno bolj priljubljen je tudi med navijači. Foto: Guliverimage

Poklical ga je sam španski kralj

Njegova zmaga ni odmevala samo v teniški krogih, ampak tudi po svetu. Predvsem v domači Španiji. Med drugim ga je poklical španski kralj Filip VI. Španski. "To je nekaj neverjetnega. Nikoli si nisem mislil, da se bo zgodilo kaj takšnega. Bolj sem bil nervozen med tem klicem kot med igranjem," je po zmagi povedal Carlos. Za uspeh mu je čestital tudi Rafael Nadal, ki je prepričan, da je to le ena od mnogo lovorik mlajšega kolega.

Muchas felicidades Carlitos @alcarazcarlos03 por tu triunfo HISTÓRICO en #Miami. El primero de tantos que van a venir, seguro! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇪🇸 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 3, 2022

Če bi vprašali Nadala …

Carlos Alcaraz je pri 18 letih šele na začetku svoje poti. V svoji karieri je osvojil "šele" štiri turnirske lovorike. Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković so v zadnjem desetletju postavljali nove teniške mejnike in mnogi so prepričani, da takšnih teniških virtuozov še dolgo ne bomo gledali na osrednjih igriščih. A po zmagi Alcaraza v Miamiju največji optimisti menijo, da bo morda trajalo manj časa, da bomo lahko spoznali novega teniškega junaka.

Dejstvo je, da Carlosu še veliko manjka do uspehov velik trojice, a ob letošnjih 17 zmagah in le dveh porazih se zdi, da je meja mladega Španca le nebo in da v prihodnjih letih lahko doseže še marsikaj. Tudi če boste vprašali Nadala, ki je svojega rojaka dvakrat premagal, bo dejal, da je njegov mlajši kolega neustavljiv v teniški karieri.

Carlos Alcaraz v ključnih trenutkih igra najboljši tenis. Foto: Guliverimage

Ta fant ima nekaj več in se ne preda

Njegova igra je raznolika, napadalna in v ključnih trenutkih dvoboja se ne preda, ampak takrat odigra najbolje. Te sposobnosti lahko vidimo le pri najboljših igralcih. Poznavalci znajo povedati, da je že od mladih let zelo pošten igralec. To je nazadnje pokazal v polfinalu turnirja v Miamiju, ko je proti Huberju Hurkaczu sam predlagal, da ponovijo točko. Prav tako do zdaj pri njem nismo videli, da bi se znašal nad svojim loparjem ali da bi imel čustvene izbruhe, tako kot to lahko vidimo pri Medvedjevu, Zverevu, Kyrgiosu …Očitno ta mladenič vendarle ima nekaj več.

Prijateljstvo in spoštovanje trenerja

Alcaraz je po svoji največji zmagi v karieri omenil tudi svojo ekipo. Že na daleč se vidi, da se zelo dobro razume s svojim trenerjem, ki ga je ob zmagi spravil v jok. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kako je Juan Carlos Ferrero tik pred finalnim dvobojem prispel v Miami, potem ko je moral zaradi smrti očeta oditi domov. Srečanje trenerja in varovanca v hotelu pove vse.

Juan Carlos Ferrero, Carlo Alcatraz’s coach, has arrived in Miami for the final. 😍❤️ (from his Instagram) pic.twitter.com/j3dLtYK1dj — LaWanda (@lawanda50) April 3, 2022

Pustil je, da gredo stvari svojo pot

Že pred časom pa je nekaj zanimivih stvari o svojem varovancu povedal tudi Ferrero. Dejal je, da je že kot mlajši igralec kazal velike sposobnosti in že takrat dal vedeti, da bi lahko postal vrhunski igralec.

"Spominjam se, kako je treniral z nekaterimi igralci, ki so bili na lestvici nekoliko višje od njega. Imel je 16 ali 17 let in lahko je prilagodil igro ravni drugih igralcev. To pomeni, da ima nekaj. Imel je potencial in moral sem pustiti, da so stvari šle pravo pot," je dejal Juan Carlos Ferrero, nekdanji prvi igralec sveta.

Mnogi mu napovedujejo svetlo športno prihodnost. Foto: Guliverimage