Je Đokovića nalašč zadel od zadaj? #video

Video: Reuters

Novak Đoković in Cameron Norrie sta v torek na turnirju serije masters v Rimu igrala osmino finala. V drugem nizu je prišlo po mnenju mnogih do namerne poteze, ki je bila vse prej kot športna. Britanec je imel praktično dobljeno točko, potem ko je moral udariti samo se "smash". Beograjčanu je bilo jasno, da je točka zanj izgubljena, zato se je že obrnil in odšel proti osnovni črti, medtem pa ga je Norrie zadel v nogo.

Đoković: Tako se na igrišču ne obnaša

Prvi igralec sveta ga je takoj s pogledom prebodel in si mislil svoje. Prav tako je 13. igralca sveta izžvižgalo italijansko občinstvo. Na koncu je Nole dvoboj dobil 6:3 in 6:4. Kaj je 35-letni Beograjčan glede tega povedal po dvoboju na novinarski konferenci?

"Gledal sem posnetek, ko me je zadel. Ne vem, ali me je videl … Ampak v takšnih situacijah, lahko presodite, kje stoji igralec. Uporabil je vse, kar je dovoljeno. Vzel je zdravniški odmor. Zadel je igralca, glasno vpil meni v obraz … To je vse dovoljeno, ampak v slačilnici vemo, da to ni poštena igra. Tako se na igrišču ne obnaša. Dolgo ga poznam in je v redu fant. Ne razumem tega obnašanja, ampak tako je. On je vnesel ogenj, jaz pa sem mu odgovoril. Kar se zgodi na igrišču, ostane na igrišču," je po dvoboju povedal šestkratni zmagovalec turnirja za grand slam.

