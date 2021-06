Jastremska lahko znova tekmuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada Ukrajinka je bila nenajavljeno testirana 24. oktobra, v njenem vzorcu pa so našli sledi prepovedanega mesterolona. Doslej je osvojila tri turnirje, in sicer v Hongkongu (2018), Hua Hinu (2019) in Strasbourgu (2019).

ITF je januarja obravnavala prvo pritožbo ukrajinske teniške igralke, a ji ni ugodila. Po nedavnem drugem zaslišanju pa je ITF spremenila odločitev, saj "vnos mesterolona v njeno telo ni bil nameren", so zapisali v izjavi za javnost.

Zdaj se lahko na odločitev pritožita še Svetovna protidopinška agencija in Ukrajinska protidopinška agencija, do morebitne nove odločitve pristojnih organov pa lahko Jastremska znova nastopa na WTA turneji.