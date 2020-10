Italijanka je tako zaklela, da so se je ustrašili na drugih igriščih #video

V sredo sta se v drugem krogu OP Francije udarili Sara Errani in Kiki Bertens. Dvoboj pa je imel veliko nepotrebnih vložkov. Dvoboj je na koncu z izidom 7:6 (5), 3:6, 9:7 dobila Nizozemka in se uvrstila v naslednji krog.

No need for that from Errani. Kiki Bertens is one of the fairest players out there. #RG20 https://t.co/AsQFeu7qj0 — Anne Keothavong (@annekeothavong) September 30, 2020

Najprej je poškodovana, nato pa teče kot še nikoli …

Vse skupaj se je začelo dogajati, ko je Kiki Bertens na svoji klopi obsedela in se zvijala zaradi krčev. Bilo je naj bi tako hudo, da so jo morali odpeljati na vozičku. Pozneje se je vrnila na igrišče in po dobrih treh urah dobila dvoboj. To je Saro Errani, finalistko OP Francije iz leta 2012, tako razjezilo, da je ob odhodu z igrišča tako zaklela, da se je krik slišal še na preostalih igriščih. Pravzaprav so se mnogi ustrašili.

"Tekla je tako, kot še nikoli do zdaj. Razjezila me je. Dobro je opravila svojo delo. Ne maram, da se nekdo 'igra' z menoj. Igrala je neverjetno, ampak ne maram takšnih stvari. Najprej je poškodovana, nato pa teče kot še nikoli … Igrišče je zapustila na stolu, v slačilnici in v restavraciji pa je videti zelo v redu. Ne maram takšnih stvari," je po dvoboju bruhalo iz Italijanke.

Tako so Saro Errani slišali na preostalih igriščih. Tennis people reacting to sonic boom over Paris #RG20



(🎥@Eurosport_RU) pic.twitter.com/0wtRfUhESQ — Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 30, 2020

Kiki bertens escorted off of the court on wheelchairs iterally screaming in pain.. chile i don't know what the physio was thinking when she lifted her injued leg so carelessly like that!! pic.twitter.com/exJiiq281i — Sumaya (@bvbgurrrl) September 30, 2020

"Lahko govori, kar želi"

Svojo plat zgodbe je povedala tudi Kiki Bertens, peta nosilka turnirja, ki se je leta 2016 v Parizu prebila do polfinala. "Lahko govori, kar želi, ampak potem bi morala iti na kakšen tečaj igranja in nadaljevati kariero v tem. Ne vem, kaj je mislila, ampak če sem iskrena, se na igrišču nisem počutila najbolje."

"Dobra stvar je bila, da so krči prihajali in odhajali. Ni bilo tako, da bi jih imela vseskozi. Morala sem ostati mirna, da me ne bi to preveč izčrpavalo," pa je po dvoboju še povedala trenutno osma igralka sveta, ki bo v tretjem krogu igrala proti Katerini Siniakovi.

🗣 "Don’t behave like a child!"



Tempers flared at #RolandGarros as Dan Evans and Matwe Middelkoop had to be separated by the umpire 🤬 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 1, 2020

Živci popustili tudi Danu Evansu

Kot da še ne bi bilo dovolj, je bilo vroče tudi v moškem delu dvojic. Živce je izgubil Dan Evans, potem ko mu je nasprotnik rekel, da naj se ne obnaša kot otrok. Incident se je zgodil po tem, ko je Evan glasno zavpil, ko je Matwe Middelkoop žogico udaril v avt.

Middelkoop je za tem Evansu dejal: "Ne obnašaj se kot otrok. To je smešno, nič ti nisem naredil." Dana Evansa je to tako razjezilo, da ga je "vrglo" s klopi. Pozneje so njuna parterja Marcelo Demoliner in Hurkacz ter glavni sodnik le umirili situacijo. Na koncu sta svoje strasti umirila tudi igralca in se rokovala s komolci.