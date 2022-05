Iga Swiatek zmagala na turnirju v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Swiatek je zmagala na teniškem turnirju serije WTA 1000 v Rimu. V finalu je prva nosilka premagala Tunizijko Ons Jabeur, deveto postavljeno igralko, s 6:2 in 6:2. S tem je ostala neporažena na zadnjih 28 tekmah, dobila je peti turnir zapored in ubranila lansko zmago v večnem mestu.

Poljakinja je četrtič igrala proti Jabeurjevi, premagala jo je v Washingtonu leta 2019, a izgubila oba lanska medsebojna dvoboja v Wimbledonu in Cincinnatiju.

Prva igralka sveta je v tej sezoni zmagala v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju in Stuttgartu, lani pa v Rimu in Adelaidi. Pred dvema letoma je dosegla največji uspeh v karieri s slavjem na grand slamu, ko je dobila odprto prvenstvo Francije. Na bližnjem Roland Garrosu (22. maj - 5. junij) bo skušala osvojiti drugi grand slam in skupno deveti naslov WTA v karieri.

Njen niz nepremaganosti je četrti najdaljši v ženskem tenisu po letu 2000, pred njo so le Američanka Venus Williams (35 zmag brez poraza), sestra slednje Serena Williams (34) in Belgijka Justine Henin (32).

Izid, Rim, WTA (2,53 mio evrov):

- finale:

Iga Swiatek (Pol/1) - Ons Jabeur (Tun/9) 6:2, 6:2.