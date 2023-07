Iga Swiatek tokrat proti Hrvatici

Iga Swiatek, prva nosilka turnirja, se v preteklih letih na wimbledonski travi ni najbolje znašla, saj se je do zdaj najdlje prebila do osmine finala. To leto je v uvodnih dveh krogih pokazala zelo dobro igro, potem ko je oddala le šest iger. Tokrat je v 3. krogu njena nasprotnica izkušena Hrvatica Petra Martić, ki je imela veliko daljša prva dvoboja kot Poljakinja. Igralki sta do zdaj med seboj igrali dvakrat, oba dvoboja pa je dobila Iga Swiatek.

Zaradi težav z deževjem bo druga nosilka turnirja, Arina Sabalenka, igrala drugi krog turnirja. Njena nasprotnica bo Francozinja Varvara Gračeva, trenutno 41. igralka sveta. Gračeva, sicer po rodu Rusinja, je letos zamenjala državljanstvo. Igralki se bosta med seboj pomerili prvič.

Zanimivi dvoboji: Iga Swiatek (POL, 1) – Petra Martić (HRV)

Arina Sabalenka (BLR) – Varvara Gračeva (FRA)

Ons Jabeur (TUN, 6) – Bai Zhuoxuan (KIT)

