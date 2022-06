Denar se ji vse bolj kopiči, a njen pogled je veliko širši

Te dni je v javnost prišla informacija, da se bo prva igralka sveta po turnirju v Wimbledonu udeležila tudi ekshibicijskega turnirja za podporo Ukrajini. Foto: Reuters

Ige Swiatek mnogi ne cenijo samo kot veliko športnico, ampak tudi kot žensko, ki ji pogled seže veliko dlje in širše kot samo do njenih lovorik. Po zmagi na pariškem pesku je spomnila na grozote v vojni v Ukrajini in s tem na osrednjem igrišču požela bučen aplavz. Na vojno že nekaj časa opozarja tudi z broško na kapi, ki je v barvah ukrajinske zastave.

Te dni je v javnost prišla informacija, da se bo prva igralka sveta po turnirju v Wimbledonu udeležila tudi ekshibicijskega turnirja za podporo Ukrajini. Ta naj bi bil organiziran v Krakovu na Poljskem.

Od nje so bile mlajše le tri igralke

Če ostanemo pri Roland Garrosu, je 21-letna Iga postala šele deseta igralka, ki je vsaj dvakrat zmagala na največjem turnirju na pesku – na OP Francije. Prav tako je četrta najmlajša igralka, ki ji je uspel ta podvig. Mlajše od nje so bile Monica Seleš, ki je drugo zmago v Parizu osvojila pri vsega 17 letih, Steffi Graf, ki ji je uspelo pri 18 letih, in Chris Evert, ki je bila stara 20 let.

Dokazala je, da se zna spopasti z velikimi pritiski

Poljakinja je z zadnjo zmago na OP Francije dokazala, da se zelo dobro znajde pod velikim pritiskom. V Pariz je prišla kot prva nosilka in velika favoritinja za zmago. To vlogo je na koncu suvereno upravičila, saj je na poti do zmage oddala le en niz. V zadnjih 25 letih je postala šele peta igralka, ki je turnir dobila kot prva igralka sveta. Leta 2007 je to uspelo Justine Henin, Sereni Williams v letih 2013 in 2015, Simoni Halep pa leta 2018.

Iga Swiatek je letos še drugič v karieri osvojila OP Francije in postala ena najmlajših igralk, ki ji je uspel ta podvig. Foto: Reuters

Ne le 35 zaporednih dvobojev, ampak tudi šest zaporednih turnirjev

Iga Swiatek je s finalno zmago v Parizu dosegla že 35. zaporedno zmago. Je prva igralka po letu 2000, ki ji je uspel ta mejnik, in šele osma igralka v novejšem obdobju tenisa. Nazadnje je to uspelo Američanki Venus Williams, pod ta mejnik pa se je podpisala le še peščica igralk: Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seleš in Martina Hingis.

Prav tako se Iga Swiatek lahko pohvali s tem, da je zmagala na šestih zaporednih turnirjih. Vsi turnirji so bili na zelo visoki ravni - Doha (WTA 1000), Indian Wells (WTA 1000), Miami (WTA 1000), Stuttgart (WTA 500), Rim (WTA 1000) in Roland Garros (turnir za grand slam). S tem je postala šele tretja igralka od leta 2000, ki je v svojo vitrino pospravila šest zaporednih zmag. Leta 2000 je uspelo Venus Williams, Justine Henin pa v sezonah 2007 in 2008.

Z velikimi uspehi se ji kopiči denar na računu. Zaslužila je že več kot deset milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Denar se ji vse bolj kopiči

Vsi ti uspehi se teniški zvezdnici, ki je zelo dobra prijateljica Kaje Juvan, poznajo tudi na računu. Z zmago na OP Francije je s turnirskimi zmagami prekoračila deset milijonov dolarjev. Natančneje: zaslužila je že več kot 11 milijonov dolarjev (10,2 milijona evrov). Samo v letošnji sezoni je zaslužila več kot polovico, dobrih šest milijonov dolarjev (5,5 milijona evrov).