Hladna Rusinja pokazala tudi drugačen obraz #video

Nekatere teniške igralke so v preteklosti večkrat kritizirale Marijo Šarapovo, saj jih ta v slačilnici ni pozdravljala in že od nekdaj je bila bolj zaprta vase. Še bolj je bila na udaru kritik, ko je padla na dopinškem testu in bila zaradi tega suspendirana za 15 mesecev. Nekateri, med njimi tudi Novak Đoković, so sicer vseskozi poudarjali, da je Šarapova zelo prijetno dekle.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sibirska tigrica, kot jo radi imenujejo mediji, pa je na turnirju v Šenzenu pokazala tudi svojo drugo plat. V osmini finala je igrala proti šele 17-letni Kitajki Xinyu Wang, ki se je izkazala za izredno težko nasprotnico. Mlada Kitajka je prvi niz dobila po podaljšani igri, v drugem nizu pa je dobesedno obležala na igrišču in pozneje v solzah predala dvoboj.

Takoj po predaji je k njej prišla Šarapova, ji namenila nekaj spodbudnih besede in jo pokrila z brisačo, da je ostala ogreta. "Rekla sem ji, da je najpomembneje, da ostane zdrava, in da ima, če bo igrala tako kot v tem dvoboju, vse možnosti, da postane vrhunska igralka," je uvodoma na novinarski konferenci povedala nekdanja prva igralka sveta, ki se je v lanski sezoni tudi sama veliko ubadala s poškodbami.

Kitajka je imela vse možnosti za zmago Novak Đoković je že večkrat poudaril, da je Šarapova zunaj igrišča zelo prijetno dekle. Foto: Guliver/Getty Images

"Nihče od nas noče na takšen način končati dvoboja. Ne glede na to, ali zmagaš ali izgubiš. Mislim, da je bila Xinyu Wang bolj dominantna igralka na igrišču in imela vse možnosti, da bi zmagala. Zdi se mi, da sem v drugem nizu našla pravi odgovor na njeno igro. Malo bolj sem se približala osnovni črti in igrala bolj agresivno," je še povedala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Enaintridesetletna Šarapova se bo v četrtfinalu pomerila z Belorusinjo Ariano Sabalenko. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat. Leta 2017 je bila boljša Šarapova.