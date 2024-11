Nekdanji hrvaški teniški as Goran Ivanišević bo novi trener kazahstanske igralke Jelene Ribakine. Peta igralka sveta, nekdanja wimbledonska zmagovalka, je to sporočila na novinarski konferenci v Rijadu, kjer se bo osem najboljših igralk na svetu merilo na zaključnem turnirju.

Petindvajsetletna Kazahstanka, ki je doslej trenirala pod vodstvom Stefana Vuka, in Ivanišević bosta sodelovanje začela pred naslednjo sezono, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Veselim se tega partnerstva. Goran je velik šampion, ima veliko izkušenj in znanja. Želim si, da ga prenese tudi name," je dejala Ribakina, svoje zadovoljstvo pa je na Instagramu izrazil tudi Ivanišević, nekdanji trener Marina Čilića in Novaka Đokovića: "Vzhičen sem, da se vračam v teniško karavano. Zdaj je čas za žensko."

Ribakina je letos zmagala na treh turnirjih (Brisbane, Abu Dhabi, Stuttgart) in igrala še v dveh finalih (Doha, Miami).

