O velikem olimpijskem uspehu Novaka Đokovića je spregovoril tudi Goran Ivanišević, njegov nekdanji trener. Ta je povedal, da je Đoković v svoji najboljši možni luči še vedno nedotakljiv in da je to za Srba eden največjih uspehov.

Novak Đoković je v nedeljo dosegel enega največjih uspehov v svoji karieri, ko je osvojil zlato olimpijsko medaljo. To mu je uspelo na njegovih petih olimpijskih igrah, ko je v epskem finalu premagal 16 let mlajšega Carlosa Alcaraza, ki blesti v letošnji sezoni. S tem uspehom je Đoković postal šele peti igralec v zgodovini tega športa, ki je osvojil "zlati slam" (zmaga na vse štirih turnirjih za grand slam in zlata olimpijska medalja op. p.).

Goran Ivanišević je nekaj let zelo uspešno sodeloval s srbskim zvezdnikom. Foto: Reuters

Lahko bi bila še pet ur na igrišču

Letošnja sezona mu ni šla po načrtih, saj do olimpijskega turnirja letos ni osvojil še nobenega turnirja. A 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pri 37 letih pokazal, da še vedno lahko igra vrhunski tenis in premaga vsakogar.

"Samo nor človek bi rekel, da tega nima več v sebi. Ko si tega res želi, ga nihče ne more premagati, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Novak se ni izkazal v finalu Wimbledona, ampak za to lahko rečemo … Če bi bila še pet ur na igrišču, bi bil isti izid. Novak je letel, Novak je plesal," je za Tennis Majors povedal legendarni Hrvat, ki je slabih pet let zelo uspešno sodeloval z Đokovićem in ga zelo dobro pozna.

Ivanišević je dejal, da nekateri pozabljajo, da je bil za Đokovića to prvi olimpijski finale in da je Novak čutil, da mora izkoristiti to priložnost in glede na to, kako nor je, ne bi bil presenečen, če bi igral še na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Novak Đoković bo po tem uspehu verjetno še bolj motiviran. Foto: Guliverimage

"Ta zlata medalja ga bo še dvignila"

Ivanišević je bil z njim tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer ga je v polfinalu premagal Alexander Zverev, nato pa še izgubil dvoboj za tretje mesto. Zato je še toliko bolj vesel, da je njegovemu nekdanjemu varovancu uspelo to doseči.

"Res sem vesel, da je končno osvojil zlato. Želim mu, da zmaga 25. turnir za grand slam in podre absolutni rekord. Potem se lahko upokoji, čeprav ta človek se ne bo nikoli upokojil. Mislim, da lahko najde motivacijo, ta zlata medalja ga bo še dvignila."

"Če bo igral tako, bo on igralec, ki ga bo treba premagati na OP ZDA. V Wimbledonu je bil čudež, da je sploh igral, kaj šele, da je prišel v finale. Nikoli pa ne vemo, ali se lahko zgodi kaj podobnega kot na letošnjem OP Avstralije. Proti Janniku Sinnerju namreč ni bil pravi. Nimamo kristalne krogle, a če bo motiviran tako, kot je tukaj, potem je na OP ZDA favorit," je še povedal Splitčan.

Preberite še: