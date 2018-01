Ganljiv zapis Škota, odzvala sta se tudi Đoković in Nadal

Na ganljiv zapis Andyja Murrayja, nekdanjega prvega igralca sveta, sta se s spodbudnimi besedami odzvala Novak Đoković in Rafael Nadal, ki se ta trenutek prav tako ubadata s poškodbami.

Veliko ljubiteljev tenisa je že težko čakalo na začetek sezone, a do zdaj je od velike četverice na igrišče stopil le Roger Federer, medtem ko so svoje nastope odpovedali Andy Murray, Novak Đoković in Rafael Nadal.

Ga bomo sploh videli na OP Avstralije

Murray je moral odpovedati turnir v Brisbanu, ki bi moral biti njegov uvodni turnir v letošnji sezoni. Razlog za odpoved je poškodba kolka, ki se mu vleče že kar nekaj časa. Škot je svoj zadnji dvoboj odigral julija lani v Wimbledonu.

Andy je na družbenem omrežju objavil ganljiv zapis, v katerem je razkril, da ne izključuje možnosti operacije, prav tako je pod velikim vprašajem nastop na OP Avstralije, ki se začne 15. januarja.

"Predstavljam si, kako hudo je. Pošiljamo ti podporo v teh težkih časih." Foto: Reuters

Đoković, ki se te dni bori s poškodbo komolca, tako da je njegov nastop na OP Avstralije prav tako vprašljiv, se je kmalu za tem oglasil in svojemu dolgoletnemu prijatelju sporočil: "Andy, hvala, ker svoje misli in čustva deliš s preostalimi. Predstavljam si, kako hudo je. Pošiljamo ti podporo v teh težkih časih."

Pred tem se je že oglasil Rafael Nadal. Prvi igralec sveta je Andyju sporočil, da ga pogrešajo in da upa, da se bo čim prej vrnil na igrišča. "Čim prej se pozdravi, prijatelj."

Trdo je garal, da bi se vrnil na igrišče, a ... Foto: Guliver/Getty Images

Ne želi si operacije

Andy Murray je v torek zapisal, da je v zadnjem obdobju obiskal različne specialiste. Očitno je, da se nekdanji prvi igralec sveta močno bori, da mu ne bi bilo treba še enkrat na operacijsko mizo kot leta 2013, ko je moral na operacijo hrbta.

"Naredil sem vse in trdo garal, da bi se vrnil na igrišče in tekmoval. V Brisbanu sem treniral z nekaterimi najboljšimi igralci, vendar moj tenis žal še ni pravi ravni, zato moram znova oceniti svoje možnosti. Ena od njih je, da nadaljujem rehabilitacijo kolka. Ena od možnosti je tudi operacija, vendar se želim temu na vsak način izogniti. To je nekaj, kar bom moral upoštevati, vendar upam, da ne bo potrebna operacija," je zapisal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Vsakokrat, ko se zbudi, upa, da bo bolje "Do konca tedna se bomo odločili, ali bom ostal ali odšel domov." Foto: Guliver/Getty Images

"Resnično pogrešam tenis in vse bi naredil, da bi se vrnil. Še pred nekaj meseci nisem vedel, kako pogrešam igro. Vsakokrat, ko se zbudim, upam, da bo bolje. Precej težko je, ko nato prideš na igrišče in vidiš, da nisi na tako visoki ravni, kot bi si želel."

"V kratkem se bom odpravil v Avstralijo in v nekaj dneh bom videl, v kakšnem stanju je kolk. Do konca tedna se bomo odločili, ali bom ostal ali odšel domov. Tam bomo razmislili, kako naprej," je še zapisal trenutno 16. igralec na svetu.