Filip Jeff Planinšek študentski prvak ZDA

Filip Jeff Planinšek je novi prvak ameriškega teniškega študentskega prvenstva NCAA, so sporočili s Tenisa Slovenija. Dvaindvajsetletni slovenski igralec, študent univerze Alabama, je v finalu s 6:7, 6:3 in 6:2 premagal igralca univerze Columbia Michaela Zhenga.

Planinšek je postal drugi Slovenec s tem naslovom, Blaž Rola je bil najboljši leta 2013. Za univerzo Alabame pa je priigral prvi zgodovinski naslov v tenisu.

"Še zdaj ne morem opisati vseh občutkov, ki sem jih doživel skozi celoten teden. Presrečen sem. Rad bi se zahvalil vsem trenerjem na univerzi, tudi kondicijskim, pa trenerjem doma. Hvala tudi družini. Res je nekaj posebnega, da sem kot prvi član univerze Alabama zmagal na prvenstvu. To bo zapisano v zgodovino. To je nekaj, kar bom cenil, kar si bom zapomnil za celo življenje. Boljšega zaključka sezone si ne bi mogel želeti. Z zmago sem pridobil tudi šest vabil za turnirje serije challenger. Čakamo še, ali to pomeni vabilo za kvalifikacije ali za glavni turnir. Ta zmaga mi bo dala dodaten motiv za nadaljevanje teniške sezone," je presrečen za Tenis Slovenija iz ZDA sporočil Filip Jeff Planišek.

Gre za pomembno tekmovanje, Leta 2022 je študentski prvak postal Američan Ben Shelton, ki je trenutno na 15.mestu lestvice ATP. Leta 1978 je zmagal tudi legendarni John McEnroe.