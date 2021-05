Federer je bil precej redkobeseden glede morebitnega nasilja nad mlado Rusinjo

V torek je v teniških krogih najbolj odmeval poraz Rogerja Federerja na turnirju v Ženevi. Švicarja pa so pred dnevi vprašali tudi o primeru Aleksandra Zvereva, ki ga je Olga Šaripova, njegovo nekdanje dekle, obtožila fizičnega in psihičnega nasilja. In kaj je povedal Federer?

Lani je precej odmevala zgodba Aleksandra Zvereva, potem ko ga je Olga Šaripova obtožila nasilja. Stvari naj bi šle tako daleč, da je mlada Rusinja želela v eni izmed hotelskih sob narediti samomor. Zverev vse očitke odločno zavrača, Šaripova pa proti njemu ni nikoli vložila uradne obtožnice.

Aleksander Zverev in Olga Šaripova naj bi imela precej burno razmerje, del katerega naj bi bilo tudi nasilje. Foto: Guliverimage/Getty Images

V takšne odločitve se ne vmešava

Federer, razumljivo, ni hotel govoriti o tej temi. Dejstvo je, da se je Zverev na začetku letošnjega leta razšel z menedžersko skupino Team8, katere soustanovitelj je tudi Federer. Zverev je dejal, da je odšel zaradi spora s svojim agentom, čeprav so nekateri ugibali, da so bile razlog za razhod hude obtožbe.

"To so odločitve, ki jih sprejme Tony Godsick (soustanovitelj Team8, op. p.)," je na novinarski konferenci odgovoril Federer in nadaljeval: "Poglejte, Saša je zelo v redu fant in vesel sem zanj, če mu gre dobro. Toda v takšne odločitve se ne vmešavam. Zame je to preteklost in mislim, da je zanj pomembno, da se dobro počuti s svojo ekipo. Vsi očitki so zelo zasebne narave in jih nočem komentirati."

Pri združenju ATP zelo skopi v izjavi

Po besedah Šaripove so nekateri pozvali ATP, naj zadevo razišče. Zverev namreč ni edini igralec, ki je deležen takšnih očitkov. Nečesa podobnega je bil obtožen tudi Nikoloz Basilašvili, proti kateremu še vedno teče pravni postopek. Vodstvo ATP je pred časom v primeru Zvereva že dalo uradno izjavo. Zapisali so, da pozivajo vse igralce, naj se vzdržijo kakršnegakoli nasilnega ali žaljivega obnašanja. Za 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam je to precej zapletena zadeva, saj meni, da so igralci neodvisni in niso del nekega kluba ali ekipe.

Ni se hotel spuščati v zasebne zadeve Aleksandra Zvereva. Foto: Guliverimage

"Ni mi prijetno govoriti o tem"

"Mogoče je bolj zapleteno kot drugje. Mislim, da je to nekaj zelo osebnega, in menim, da je, če si zaposlen v klubu ali ligi, to nekaj povsem drugega, saj od njih dobivaš plačo. Seveda mora obstajati kodeks. Tako kot na igrišču, kjer je z leti postal bolj strog."

"Zdaj se želite preseliti v zasebno življenje? Zdi se mi, da za to obstajajo druga pravila, institucije in preostale stvari. Ne vem, ali bi rad govoril o tem, ni mi ravno prijetno govoriti o tem," se je od vsega nekoliko distanciral 39-letni teniški virtuoz.

"Odigrati moram nekaj dvobojev. Sicer se na splošno dobro počutim," je po dvoboju dejal Federer. Foto: Guliverimage

Priznal, da je zaradi pritiska utrujen

Po torkovem hitrem porazu v Ženevi ni hotel delati nobene drame, saj se zaveda, da ne more kar takoj igrati na najvišji ravni. Sploh ne na pesku, na podlagi, ki mu najmanj ustreza. Po njegovih besedah se zanj zato prava sezona še ni začela.

"Že nekajkrat sem povedal, da se moja sezone dejansko začne na travi. Za prihodne tedne je pomembno, ne glede na to, ali igrate na turnirjih ali ne, da trenirate z vrhunskimi igralci," je razlagal eden najboljših igralcev vseh časov, ki je povedal, da je nekaj povsem običajnega, da mora ob vrnitvi čez neko prehodno obdobje.

"Odigrati moram nekaj dvobojev. Sicer se na splošno dobro počutim. Zadnjih nekaj tednov sem dobro treniral in kljub dežju v Ženevi opravil nekaj dobrih treningov. Lepo je bilo igrati tukaj. Čutim nekaj utrujenosti, saj sem bil skoraj dve uri pod pritiskom, ker sem si želel zmagati. Mislim, da je to nekaj povsem običajnega," je še povedal švicarski teniški virtuoz.