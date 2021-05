Federer se je vrnil s porazom, Williamsovi se tudi v Parmi ni izšlo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je izgubil svoj prvi dvoboj, potem ko se je po dveh mesecih vrnil na igrišča. V Ženevi ga je v 2. krogu turnirja ATP z nagradnim skladom 481.000 evrov ugnal španski specialist za peščena igrišča Pablo Andujar s 6:4, 4:6 in 6:4.

Devetintridesetletni Federer, ki je bil v 1. krogu prost, si, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, želi čim več dvobojev v pripravah na odprto prvenstvo Francije in olimpijske igre v Tokiu, a v domovini je tokrat hitro končal svoje udejstvovanje.

Williamsova neuspešna tudi v Parmi

Nekdanji številki ena svetovnega tenisa Sereni Williams v lovu na rekorden 24. naslov na turnirjih za grand slam ne kaže najbolje. Trenutno je daleč od prave forme, kar dokazuje njen drugi zaporedni izpad v drugem krogu turnirjev, po Rimu je na isti stopnji končala tudi turnir v Parmi. S 7:6 in 6:2 jo je premagala Čehinja Katerina Siniakova.

Devetintridesetletna Američanka, trenutno osma igralka sveta, ki je za igranje v Parmi dobila posebno povabilo, v dvoboju s Čehinjo ni bila razpoložena. Nikakor ji ni stekel servis, naredila je tudi sedem dvojnih napak, kar pred odprtim prvenstvom Francije, na katerem se bo poskušala s 24. turnirsko zmago za grand slam izenačiti z Margaret Court, ni dober obet.

Dalila Jakupovič bo zaigrala v četrfinalu dvojic v Beogradu. Foto: Sportida

Jakupovičeva v četrtfinalu

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je v 1. krogu turnirja WTA v Beogradu z nagradnim skladom 235.000 evrov v konkurenci dvojic skupaj z Rusinjo Yano Sizikovo premagala srbsko navezo Ivana Jorović/Lola Radivojević s 6:0 in 6:1.

Jakupovičeva in Sizikova se bosta v četrtfinalu merili z boljšima iz dvoboja med prvima nosilkama, Japonkama Shuko Aoyama in Ena Shihabara, ter Belgijkama Greetje Minnen in Alison Van Uytvanck.