Dvomi in dolgi pogovori Rogerja Federerja

Roger Federer je zadnji dvoboj igral 11. marca na turnirju v Dohi. Foto: Guliverimage

"Trenutno se ne morem primerjati z drugimi. Potrebujem vsaj deset dvobojev, da vidim, kje sem. Še vedno je veliko dvomov o moji formi, čeprav je na treningu videti vse v redu. Te situacije ne moremo primerjati s tisto iz leta 2016. Tokrat se vračam precej drugačnem položaju, kot sem bil pred petimi leti," je uvodoma pojasnil švicarski teniški virtuoz.

"S člani ekipe sem imel dolge pogovore o tem, ali naj igram na pesku ali ne." Foto: Guliverimage

Federer je razkril, da je razmišljal celo o tem, da bi preskočil sezono na pesku. To je namreč podlaga, ki mu najmanj odgovarja. Na koncu je vseeno ocenil, da je pripravljen do te mere, da lahko igra na nekaj turnirjih zapored.

"Pred menoj sta turnir v Ženevi in Roland Garros. Ta dva sta mišljena kot neke vrste povratek. Ti dvoboji bodo neke vrste trening, a na privilegirani ravni. Če sem iskren, sem razmišljal kdaj naj se vrnem. S člani ekipe sem imel dolge pogovore o tem, ali naj igram na pesku ali ne. Razmišljal sem celo o tem, da bi igral na manjših turnirjih in ne na Roland Garrosu. Vseeno je bila na koncu najboljša rešitev, da grem v Ženevo in Pariz. Če bo vse v redu, bosta naslednji postaji Halle in Wimbledon na travi. Videli bomo, kako dolgo bom potreboval, da dosežem želeno raven."

Zaradi posebnih razmer je Federer še vedno na 8. mestu lestvice ATP. Foto: Guliverimage

Na treningih ni imel nobenih težav

Kljub temu, da v zadnjem obdobju ni igral že kar nekaj časa, je Federer na svetovni lestvici uvrščen na 8. mesto, kar ga še vedno uvršča med nosilce turnirja. To mesto je ohranil zaradi izrednih razmer v svetu (koronavirus op. p.). To gre v nos marsikateremu igralcu in tudi Baselčan se zaveda, da bi moral v normalnih okoliščinah pristati okrog 800. mesta, potem ko nekaj mesecev sploh ni stopil na igrišče.

"V vsakem primeru, če moje koleno in fizična pripravljenost ne bosta 100-odstotna, ne bom mogel na teh mestih ostati za vedno. Če bom lahko 100-odstoten in bom dobro igral, bo to pomenilo, da sem boljši od 800. mesta na svetu. Tisto, kar lahko rečem je, da sem v teh dveh mesecih v Dohi dobil moč, odpornost, prilagodljivost in nisem imel nikakršnih težav," je še na novinarski konferenci povedal 39-letnik.

V Ženevi ga čaka izkušeni Španec Foto: Guliverimage

Federer, ki je zadnji dvoboj igral 11. marca v Dohi, bo v torek zaigral na domačem turnirju v Ženevi. Njegov nasprotnik bo izkušeni Španec Pablo Andujar, s katerim do zdaj še nista igrala. Zanimivo bo spremlajti, v kakšni formi se je vrnil 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.