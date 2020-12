Federer: Hvala bogu za Novaka Đokovića #video

Srb in Švicar sta do zdaj odigrala 50 medsebojnih dvobojev, kar je drugo največje rivalstvo v zgodovini tenisa. Več medsebojnih dvobojev imata le še Rafael Nadal in Đoković. Po letošnji končani sezoni, ki jo je Federer končal že po OP Avstralije, sta oba igralca s svojimi izjavami pokazala veliko spoštovanje drug do drugega.

Ko igrata onadva, so tribune vedno nabito polne. Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčan je priznal, da je pred dvobojem proti Federerju vedno navdušen, saj so njuni dvoboji nekaj posebnega in presegajo sam tenis. "V vseh letih sem imel proti njemu veliko razburljivih dvobojev. Vsakokrat, ko na igrišču igram proti njemu, je vznemirljivo in zelo razburljivo, kar presega šport."

Federer priznava, da je Novak super na vseh podlagah in da za zmago proti njemu mora igrati svoj najboljši tenis. "Vedno igra na zelo visoki ravni. Če ga želiš premagati, moraš biti najboljši. Odlično se giblje in ima zelo dobro koordinacijo."

Nepozabna 16. igra v petem nizu finala Wimbledona leta 2019.

Nepozabni finale Wimbledona leta 2019

Eden najbolj nepozabnih dvobojev je finale Wimbledona, ko je Novak Đoković rešil dve zaključni žogici za zmago in na koncu tudi dobil prestižen turnir. Baselčan je ta dvoboj izpostavil ne samo kot eno najboljših tekem v njunem rivalstvu, ampak kot eno najboljših v njegovi športni karieri.

"Verjetno najboljši, najrazburljivejši in najzahtevnejši dvoboj, kar sem jih kadarkoli igral," je po tistem dvoboju priznal Đoković.

Foto: Guliverimage

Pri njunih letih še nihče na popušča

Po tistem finalu sta se glavna akterja še dvakrat srečala. Na finalnem turnirju v Londonu leta 2019 je bil boljši danes 39-letni Federer, letos januarja na OP Avstralije mu je Đoković vrnil z zmago v polfinalu. Skupni izid v zmagah pa je 27:23 za šest let mlajšega Đokovića.

Kljub njunim zrelim športnim letom noben od njiju ne kaže, da bi se njuna igra upočasnila. O tem priča tudi lestvica, saj sta oba še vedno v prvi peterici in njuni dvoboji še vedno vzbujajo izredno veliko zanimanja.

Rivalstva so zelo pomembna Roger Federer se vneto pripravlja na novo sezono, a še ni znano, kdaj natanko se bo vrnil. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Mislim, da so rivalstva v športu zelo pomembna in da to naredi igro še zanimivejšo. Mislim, da vedno potrebuješ nekoga, s katerim imaš veliko rivalstvo. Kot je med mano in Đokovićem, hvala bogu, da sem ga imel. Mislim, da drug iz drugega izvlečeva najboljše," je povedal Federer, eden najboljših igralcev vseh časov.