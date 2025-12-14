Emma Raducanu, ena najbolj prepoznavnih teniških igralk, naj bi prekinila sodelovanje s športno znamko Nike in naj bi se dogovorila za sodelovanje z znamko Uniqlo. Za takšno potezo se je pred leti odločil tudi legendarni Roger Federer, z njimi pa je pred leti sodeloval tudi Novak Đoković. Verjetno pa gre pri dogovoru tudi za visoke zneske.

Za Emmo Raducanu bi to lahko pomenilo veliko spremembo. Verjetno ne bi šlo samo za spremembo oblačil. Mlada Britanka je le ta 2021, le nekaj tednov pred senzacionalno zmago na OP ZDA, podpisala pogodbo s slovito z ameriško znamko Nike. Pogodba pa naj bi ji na leto prinesla okrog 100 tisoč evrov na leto. Gre za zelo donosno pogodbo, a glede na njeno prepoznavnost tako na, kot tudi bo igrišču, se nekateri sprašujejo, ali si ne zasluži več.

Just hearing Raducanu to @UniqloUSA for 2026 — The Craig Shapiro Tennis Podcast (@shaptennispod) December 10, 2025

Emma Raducanu bi lahko postala dolgoročna ambasadorka znamke Uniqlo. Foto: Reuters

Verjetno ne gre samo za denar

A zdi se, da pri prestop k Uniqlo ne gre samo za denar, ampak za dolgoročno sodelovanje. Sploh za igralko, ki še vedno gradi svojo športno kariero. Ob tem se takoj kaže vzporednica z Rogerjem Federerjem. Švicar je namreč leta 2018 poskrbel za veliko presenečenje, ko je končal dolgoletno sodelovanje z Nikeom. Baselčan, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, se je odločil, da se poveže z japonsko znamko Uniqlo. Z njimi je podpisal 10-letno pogodbo, vredno neverjetnih 300 milijonov dolarjev (255 milijonov evrov).

Ta pogodba pa je postavila nove standarde v svetu športa. Federerjeva pogodba z Uniqlo ni bila pomembna le zaradi denarja. Ta pogodba ni bila odvisna od rezultatov, ampak ima globalni pomen in vpliva na življenje po koncu kariere. Raducanu je sicer še bolj na začetku svoje kariere, a tudi ona bi lahko postala dolgoročna ambasadorka te znamke.

Po velikem uspehu se je ubadala s poškodbami.

Raducanu se je po velikem uspehu leta 2021 soočala s težavami. Pestile so jo poškodbe in je morala na kar nekaj operacij, nato pa nikakor ni našel zmagovalne forme. Njeno kariero pa so zaznamovale tudi pogoste menjave trenerjev.

V letošnji sezoni je pokazala nekaj dobrega tenisa, kar se je poznalo pri rezultatih in tudi na lestvici, ko je sezono končala na 29, mestu lestvice WTA. Očitno pa je stalnost našla tudi v svoji ekipi. Trenutno sodeluje s Špancem Franciscom Roigom, ki je bil prej dolgoletni član trenerske ekipe Rafaela Nadala. Prihodnjo sezono bo začela z novo fizioterapevtko in kondicijsko trenerko, Emmo Stewart, ki je že delala v tenisu in je delala tudi z britanskimi veslači, ki so bili uspešni tudi na olimpijskih igrah.

Preberite še: