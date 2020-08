Elise Mertens navdušena nad Kanadčanko

Elise Mertens je Kanadčanko premagala po treh nizih in priznala, da je bila to vse prej kot lahka zmaga. Kot kaže se Bouchardova vrača na stara pota, potem ko je bila pred leti 5. igralka sveta, danes pa zaseda 300. mesto na svetovni ženski lestvici.

"Danes je zelo dobro udarjala žogico in prisilila me je v gibanje. Zelo težko je vračati njene servise. Vse pohvale za njeno igro, na koncu je odločala psihološka priprava. Pred tem sem jo premagovala, ampak je minilo veliko mesecev. Gre za izjemno igralko," je po dvoboju povedala Belgijka, ki ji je v dvoboju uspelo doseči 33 "winnerjev" in 30 neizsiljenih napak.

* Praga, WTA (163 tisoč evrov):

– 2. krog:

Irina Begu (Rom) – Leonie Küng (Švi) 6:7 (3), 7:5, 7:6 (7);



– četrtfinale:

Kristyna Pliškova (Češ) – Ana Bogdan (Rom) 2:5, predaja;

Elise Mertens (Bel/3) – Eugenie Bouchard (Kan) 6:4, 1:6, 6:4.