Lani je Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je lani na strehi presenetil Vittorio in Carolo, mladi teniški igralki. Pred dnevi se je izkazalo, da je Švicar držal obljubo, ko jima je pred meseci obljubil še eno presenečenje.

Federer je držal obljubo

Lani je na družbenih omrežjih, v času koronavirusa, postal zelo popularen posnetek Vittorie in Carole, ki sta igrali tenis vsaka na svoji strehi v mestu Finale Ligure. Posnetek je odkril tudi eden izmed sponzorjev 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam in skupaj so mladi teniški nadobudnici prijetno presenetili.

"Ne moreva verjeti," sta dejali dekleti, ko sta Federerja zagledali na strehi. "Federer je na naši strehi. Z nami igra tenis. Neverjetno, omedlela bom. Babi! Federer je na naši strehi," sta kričali s strehe Vittoria in Carola.

Federer jima je pozneje obljubil, da bosta za teden dni lahko obiskali akademijo Rafaela Nadala v Manacorju. Štiridesetletni Federer in njegov sponzor Barilla sta držala obljubo in obe dekleti poslali na že omenjeno akademijo. Tam sta srečali Rafaela Nadala in se fotografirali tudi z njim.

Federer se je še enkrat oglasil preko družbenih omrežij

Federer se je po tem oglasil na Twitterju in v šali zapisal "Mazie Grille". S tem je Baselčan mislil na besedi "najlepša hvala" (v italijanščini - "Grazie Mille"). A slovnično napako je tokrat storil nalašč, potem ko se je leta 2019 po turnirju v Rimu dejansko zmotil. Po tistem Federer večkrat nalašč narobe zapiše besedi.

Sploh se ne bi vrnili domov

Prav posebna izkušnjo sta doživeli tudi na akademiji Rafael Nadala. Najprej srečanje s Federerjem, nato še teden pri Rafaelu Nadalu. "Ne spominjam se, kako sem odreagirala, ker sem bila tako navdušena. Pred poletom na akademijo sem bila res vesela. Rada bi ostala tukaj vse življenje, ker se tukaj dobro počutim. Sploh se ne bi vrnila v Italijo." je sprva dejala mlajša od sester.

"Zelo lepo je tukaj. Treningi so bili naporni, ampak se vseeno počutim zelo dobro. Trenerji in vsi ostali tukaj so zelo prijazni. Lepo je biti tukaj," pa je dejala starejša sestra.

Roger Federer in Rafael Nadal - oba sta že končala letošnjo sezono. Krive so poškodbe. Foto: Guliverimage

Oba sta že končala sezono. Se bosta še kdaj vrnila med najboljše?

Roger Federer in Rafael Nadal sta zaradi poškodb že končala letošnjo sezono. Mnogi ljubitelji tenisa pa se sprašujejo, ali se bosta še kdaj vrnila na najvišjo raven. Pod velikim vprašajem je predvsem Federer, ki je pri svojih 40 letih šel še tretjič na operacijo kolena. Še pred kratkim smo ga lahko videli hoditi s pomočjo bergel, medtem ko je Nadal že začel s treningi.