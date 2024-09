Novak Đoković pravi, da je še starš stare šole in se trudi, da bi bila njegova otroka čim dalj časa brez svojih mobilnih telefonov. Predvsem si želi, da bi ustvarjala in se izobraževala na področjih, za katera sta nadarjena.

Novak Đoković je zadnji konec tedna igral v Davisovem pokalu za reprezentanco Srbije. Ob tem je za srbske medije opravil kar nekaj intervjujev, v enem izmed njih je na srbski televiziji spregovoril tudi o vzgoji svojih otrok, ki sta še vedno brez mobilnih telefonov.

Jelena Đoković in Novak Đoković. Foto: Reuters

Đoković: Z ženo se boriva

Starejši sin Stefan, ki bo prihodnji mesec dopolnil deset let, je trenutno v petem razredu, sedemletna Tara pa je šele začela hoditi v šolo. Đoković je kot kaže starš stare šole, saj si želi, da se bodo njegovi otroci razvijali na najboljši možni način. To se je naučil od Jelene Genčić, njegove trenerke v mladosti.

"Ona me je naučila, zakaj je pomembno poslušati klasično glasbo in brati knjige. Današnja generacija ima veliko več izzivov, takrat še ni bilo družbenih omrežij, zdaj pa vseskozi gledajo v telefone. Živimo v digitalni dobi, tehnološki razvoj je neverjeten, a moji otroci še vedno nimajo telefonov in z ženo se boriva," je v oddaji Večer z Ivanom Ivanovićem povedal srbski teniški zvezdnik.

Novak Đoković je zaradi turnirjev v tujini velikokrat ločen od družine. In vedno težje odhaja od doma. Foto: Reuters Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je razkril, da se oba njegova otroka malo pritožujeta, da sta še edina v šoli, ki nimata svojih telefonov.

Želi, da se šolata v Srbiji

Novak Đoković je veliko na poti in lahko bi otroka izobraževal, na kakršenkoli način bi želel, a vseeno si želi, da Stefan in Tara šolo obiskujeta v Srbiji. Trenutno obiskujeta zasebno šolo v Beogradu.

"Dolga leta sem živel v tujini, večinoma zaradi dela. Zadnja leta sem tukaj z družino in otroki. Želim si, da se moja otroka šolata v Srbiji. Da čutita, kaj pomeni Srbija, ker je to njuna država, čeprav nista rojena tukaj. Vseskozi se z njima pogovarjam o tem," je med drugim povedal Đoković, ki ob tem priznava, da vse težje na turnirje v tujino odhaja brez družine.

Novak Đoković na olimpijskih igrah v Parizu. Foto: Guliverimage

Brez turnirske zmage, a si je izpolnil veliko željo

Novak Đoković je letos igral deset turnirjev, če ne štejemo Davisovega pokala, in prvič po letu 2005 se je zgodilo, da ni osvojil turnirja serija ATP. Je pa zato zmagal na olimpijskem turnirju v Parizu in tako izpolnil svojo še zadnjo veliko željo – zlato olimpijsko medaljo.

