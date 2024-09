Đoković ima po porazu v New Yorku že nov izziv

Srbski teniški as Novak Đoković, branilec naslova na zadnjem turnirju velike četferice sezone v New Yorku, je v tretjem krogu izgubil z Avstralcem Alexeijem Popyrinom. Nazadnje je zdaj 37-letni Srb tako zgodaj izpadel leta 2006, ko je na US Opnu nastopil drugič v karieri.

Selektor srbske reprezentance Viktor Troicki je zdaj imenoval ekipo, ki se bo 14. in 15. septembra v svetovni skupini I v Beogradu pomerila z Grčijo. Na seznamu so poleg Đokovića še Miomir Kecmanović, Dušan Lajović in Hamad Međedović, sparing partner pa bo Marko Maksimović. Na seznamu ni poškodovanega Laszla Gierra.

Zmagovalec dvoboja Srbija - Grčija si bo zagotovil uvrstitev v skupinski del tekmovanja za Davisov pokal leta 2025.