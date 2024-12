Đokovićev načrt: Navdušen sem

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo sezono 2025, v kateri bo lovil 11. naslov na odprtem prvenstvu Avstralije ter 25. zmago na turnirjih za veliki slam začel v Brisbanu. Kot je sporočil 37-letni igralec, ki ga zdaj trenira Škot Andy Murray, se veseli nove sezone po letu 2024, v katerem je ostal brez grand slama in ga končal na sedmem mestu.

Turnir ATP v Brisbanu je na sporedu od 29. decembra do 5. januarja prihodnje leto, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji.

Đokoviću, ki je v sezoni 2024 na igrah v Parizu prišel do želenega olimpijskega zlata, bo turnir v Brisbanu služil kot priprava na OP Avstralije, ki je na sporedu od 12. do 26. januarja 2025. Srbski teniški igralec v svoji karieri še nikoli ni osvojil turnirja v Brisbanu.

"Navdušen sem, da bom avstralski del sezone začel na turnirju v Brisbanu in da bom znova tekmoval v kompleksu Pat Rafter. Veselim se tudi neverjetne podpore avstralskih navijačev, ki ta turnir naredijo nepozaben," je dejal Đoković v izjavi za organizatorje.

Če bi osvojil turnir v Brisbanu, bi bil to njegov 100. naslov v karieri, s čimer bi postal šele tretji igralec v odprti eri za Jimmyjem Connorsom (109) in Rogerjem Federerjem (103), ki bi mu to uspelo.

Turnir v Brisbanu bo zaznamovala tudi vrnitev Avstralca Nicka Kyrgiosa, ki je po poškodbah kolena, stopala in zapestja v dveh letih odigral le en posamični dvoboj na turneji ATP.

Sezono bodo v Brisbanu začeli tudi Grigor Dimitrov, Holger Rune, Frances Tiafoe in Matteo Berrettini.

Tudi zmagovalka OP Avstralije in številka 1 ženskega tenisa Arina Sabalenka je pred časom napovedala, da bo tudi ona začela svojo sezono v teniškem centru Queensland.

Igrale bodo še tri druge igralke iz "top 10", med njimi Jessica Pegula, Emma Navarro in Darja Kasatkina, ter nekdanja šampionka Brisbana Viktorija Azarenka.

