Đokovića čaka hiter in eksploziven Američan

Novak Đoković, prvi igralec sveta, v Melbournu lovi svojo že deveto lovoriko. V drugem krogu ga čaka Američan Frances Tiafoe. Za srbskega zvezdnika in Američana bo to prvi medsebojni dvoboj, vsekakor je velik favorit tega dvoboja 33-letni Đoković.

"Prvič bova igrala. Zelo je eksploziven, hiter in dinamičen igralec. Ne okleva pri napadu. Ima nekoliko nenavadno tehniko pri servisu in backhandu. Pogostokrat sem treniral z njim, zato približno vem, kaj me čaka. Naredil bom svojo domačo nalogo in se pripravil na dvoboj," je povedal 33-letni Beograjčan.

Avstralci bodo pesti stiskali za Nicka Kyrgiosa. Petindvajsetletnik, ki s svojimi izjavami in dejanji dviguje veliko prahu, v drugem krogu igra proti Francozu Ugu Hubertu.

Domnic Thiem, tretji nosilec turnirja, pa v drugem krogu čaka Nemec Dominik Koepfer.