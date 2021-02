Serena Williams v drugem krogu proti srbski igralki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serena Williams proti Nini Stojanović ne bi smela imeti nobenih težav. Za srbsko teniško igralko je to šele tretji nastop na OP Avstralije in se z legendarno Američanko do zdaj še ni pomerila.

Nekaj več dela bi lahko imela Naomi Osaka, predlanska zmagovalka OP Avstralije. Na drugi strani mreže ji bo stala Francozinja Caroline Garcia, nekdaj že četrta igralka sveta. Garcia prav velikih uspehov v Melbournu še nima. Najdlje je prišla leta 2018, ko se je uvrstila v osmino finala.

Zaigrala bo tudi 40-letna Venus Williams. Njena nasprotnica pa bo 33-letna Sara Errani. V tem primeru bomo spremljali dvoboj dveh izkušenih igralk.