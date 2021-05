Đoković že dolgo ni tako užival

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković v Rimu stopnjuje svojo igro, saj se je v četrtfinale uvrstil po vsega eni uri in enajstih minutah. Igralca sta do zdaj nekajkrat skupaj trenirala, a to je bil njun prvi medsebojni uradni dvoboj. Nole je že na samem začetku pokazal, kdo je gospodar na igrišču, 21-letnemu Špancu pa je oddal le tri igre.

Foto: Guliverimage

"Mislim, da sem dobro igral. Bolje in na višji ravni kot v prejšnjem krogu. Na dobri poti sem in upam, da bo šlo samo še navzgor. Veliko je še stvari, ki jih moram popravit, a sem optimist," je povedal lanski zmagovalec turnirja v Rimu, ki se je razveselil gledalcev na tribunah.

"Lepo je bilo slišati aplavz. Pogrešal sem občinstvo, tako kot vsi preostali. Lepo je znova videti ljudi na tribunah. Užival sem in veselim se že naslednjega dvoboja", je še povedal 33-letni Beograjčan.