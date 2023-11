Đoković v Torinu proti Sinnerju, Cicipasu in Runej

V Torinu bodo igralci igrali v dveh skupinah. Novak Đoković bo v rdeči, v kateri so še Italijan Jannik Sinner, Grk Stefanos Cicipas in Danec Holger Rune, je poročala uradna spletna stran ATP.

V zeleno skupino pa je današnji žreb uvrstil Španca Carlosa Alcaraza, sicer drugega igralca sveta, Nemca Alexandra Zvereva ter Rusa Danila Medvedjeva in Andreja Rubljova.

Igralci bodo v skupinah igrali vsak z vsakim, po najboljša dva v skupinah bosta šla v polfinale.

Podobno bo v konkurenci dvojic, kjer bosta naslov branila Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury, letos šesta na svetu. V njuni rdeči skupini bodo še Nizozemec Wesley Koolhof in Britanec Neal Skupski (2. na svetu), Indijec Rohan Bopanna in Avstralec Matthew Ebden (3.) ter Avstralca Rinky Hijikata in Jason Kubler (8.).

V zeleni skupini pa so Hrvat Ivan Dodig in Američan Austin Krajicek (1.), Mehičan Santiago Gonzalez in Francoz Edouard Roger-Vasselin (4.), Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos (5.) ter Argentinca Maximo Gonzalez in Andres Molteni (7.).

Preberite še: