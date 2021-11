Đoković v skupini s Cicipasom, Medvedjev z Zverevom

Đokoviću in Cicipasu, ki na zaključni turnir prihaja s poškodovano roko, bosta družbo v zeleni skupini delala še Rus Andrej Rubljov in Norvežan Casper Ruud. Štiriintridesetletni Beograjčan ima proti vsem tekmecem v skupini najboljše razmerje zmag, in sicer 7-2, z Rubljovom pa se še ni pomeril.

Medvedjeva in Zvereva bosta skušala v rdeči skupini presenetiti domačin Matteo Berrettini ter Poljak Hubert Hurkacz. V tej skupini ima Zverev (9-6) v primerjavi s tekmeci malenkost boljše medsebojno razmerje od Medvedjeva (8-6), Rus in Nemec pa se bosta med seboj pomerila enajstič (5-5).

Prvič v Torinu

Turnir, ki bo prvič v zgodovini potekal v Torinu, se bo začel v nedeljo, naslov pa brani Medvedjev, ki je lani še v londonski O2 areni v finalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema.

Rekorder po številu naslovov na zaključnih turnirjih je še vedno Švicar Roger Federer, ki je slavil šestkrat, zadnjič leta 2011. Đoković ima pet naslovov, zadnjič pa je bil na tem tekmovanju najboljši pred šestimi leti.

Od udeležencev letošnjega turnirja so zaključni turnir dobili tudi Medvedjev (2020), Cicipas (2019) in Zverev (2018).

